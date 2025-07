Marché des deux-roues au Burkina Faso : Un mois pour se conformer ou subir les sanctions !

publicite

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a intensifié ses opérations sur le terrain le mercredi 16 juillet 2025, ciblant le marché des motocyclettes. L’objectif est clair : mettre fin aux pratiques spéculatives et rétablir une concurrence saine dans ce secteur vital.

Les équipes de la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) ont relevé de nombreuses infractions parmi les importateurs, assembleurs, grossistes et détaillants de motos.

Il s’agit, entre autres, l’absence de documents légaux (registre de commerce, carte professionnelle, numéro IFU) chez plusieurs vendeurs, l’origine douteuse des motocyclettes, due à des factures d’achat peu claires ou un manque d’informations fiables, le non-respect de l’obligation d’affichage des prix sur les lieux de vente, la délivrance de factures non conformes, voire inexistantes.

Des écarts de prix importants pour des modèles similaires, selon les points de vente

Le ministère du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat insiste sur la gravité de ces irrégularités, rappelant que dans le contexte sécuritaire actuel, une traçabilité rigoureuse des activités commerciales est indispensable pour prévenir tout risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Un ultimatum d’un mois et des sanctions exemplaires

Face à ces constats, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat accorde un délai d’un mois, à compter de ce 16 juillet 2025, aux commerçants pour se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur.

Passé ce délai, des contrôles encore plus rigoureux seront menés, et les contrevenants s’exposeront à de lourdes sanctions. Celles-ci incluront la saisie des motocyclettes, qui seront ensuite revendues au profit du Fonds de soutien patriotique, une initiative nationale visant à financer l’effort de paix et la lutte contre le terrorisme.

Pour toute information complémentaire ou pour signaler des pratiques illégales, la population est invitée à contacter les numéros verts de la BMCRF : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86.

