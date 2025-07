Record aux enchères : Le plus grand fragment martien jamais découvert sur Terre s’envole pour plus de 5 millions de dollars !

Un morceau « incroyablement rare » de la planète Mars, le plus grand jamais retrouvé sur Terre, a été vendu lors d’une enchère à New York mercredi 16 juillet 2025. Le prix de l’enchère a atteint 4,3 millions de dollars, mais avec l’ajout des taxes et frais, le coût total de cette roche extraordinaire s’est élevé à environ 5,3 millions de dollars.

Ce fragment de météorite, connu sous le nom de NWA 16788, pèse 24,5 kg et mesure près de 38,1 cm (15 pouces) de long. Selon la maison d’enchères Sotheby’s, il est 70 % plus grand que le deuxième plus gros morceau de Mars jamais récupéré.

La découverte de cette roche martienne remonte à novembre 2023, dans une région reculée du Niger, au cœur du désert du Sahara. Décrite par Sotheby’s comme une roche de couleur brun rougeâtre, elle fait partie des quelque 400 fragments martiens qui ont été retrouvés sur Terre à ce jour.

Cassandra Hatton, vice-présidente des sciences et de l’histoire naturelle chez Sotheby’s, a souligné l’extrême rareté de cet événement. « C’est le plus grand morceau de Mars sur la planète Terre. Les chances que cela arrive d’ici à là sont astronomiquement faibles », a-t-elle expliqué.

Elle a également ajouté que nous avons été « incroyablement chanceux que cela ait atterri sur la terre ferme, au lieu du milieu de l’océan, où nous aurions pu réellement le trouver ».

Pour l’instant, le sort final de cette météorite reste inconnu, les informations concernant la vente et l’acheteur demeurant privées. Cette vente s’inscrivait dans le cadre d’une enchère plus large qui comprenait également d’autres pièces remarquables, comme un squelette de Ceratosaurus du Jurassique supérieur vendu pour 26 millions de dollars et un crâne de Pachycephalosaurus pour 1,4 million de dollars.

