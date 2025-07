Côte d’Ivoire : Miss mathématique 2025 couronnée d’une bourse de 30 millions FCFA, l’excellence féminine en sciences célébrée

publicite

Le jeudi 17 juillet 2025 a marqué une étape importante avec la tenue de la 19ᵉ édition du concours Miss Mathématique, un événement majeur organisé par la Société Mathématique de Côte d’Ivoire (SMCI) sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale. La cérémonie de récompense, qui a célébré les performances des jeunes filles, s’est déroulée au prestigieux Palais de la Culture de Treichville.

Ce concours a pour mission fondamentale de promouvoir les mathématiques et de susciter un intérêt accru chez les jeunes filles pour les carrières scientifiques et technologiques. Il vise également à lutter contre les préjugés selon lesquels les femmes n’auraient pas d’affinité pour les mathématiques, et à détecter de jeunes talents féminins afin qu’elles puissent mettre leurs compétences au service du développement du pays.

Le Professeur Saliou Touré, président de la SMCI, a souligné que ce concours a été créé en réponse à la sous-représentation des filles et des femmes dans les carrières scientifiques et technologiques.

Assi Sarah Eunice, Couronnée Miss Mathématique Terminale C 2025

Cette édition a couronné plusieurs jeunes espoirs, témoignant de l’excellence académique féminine. La grande lauréate de la catégorie Terminale C est Mademoiselle Assi Sarah Eunice, âgée de 16 ans et élève au Lycée Sainte-Marie de Cocody. Elle a brillamment obtenu son baccalauréat C avec la mention Très Bien, totalisant 321 points, dont une remarquable note de 17/20 en mathématiques.

La première dauphine de la catégorie Terminale C ou E est N’Guessan Anne Gemina Akissi, du Collège Saint Viateur de Bouaké, tandis que la seconde dauphine est Aka Kangah Odree Marie Emmanuella du Lycée Sainte-Marie de Cocody.

Pour le niveau de la classe de 3e, le titre de Miss Mathématique a été décerné à Mademoiselle Kouadio Shecaria Lois-Ezechiel, également issue du Lycée Sainte-Marie. Toutes les lauréates ont été « largement récompensées par les organisateurs et les nombreux partenaires ».

Assi Sarah Eunice a reçu d’importantes récompenses offertes par les partenaires, comprenant une médaille, une couronne, des chèques d’une valeur totale de 4 millions FCFA, ainsi qu’une prestigieuse bourse d’études de 30 millions FCFA pour quatre ans à l’Université internationale de Grand-Bassam. Aspirant à une carrière de pharmacienne-biologiste, elle a encouragé toutes les jeunes filles à s’intéresser aux mathématiques, insistant sur l’importance de la confiance en soi et en Dieu.

Le concours Miss Mathématique a démontré une progression significative au fil des ans, passant de 112 candidates en l’an 2000 à près de 700 candidates pour cette 19ᵉ édition.

