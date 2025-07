UNEPEL : Un 16ᵉ congrès national pour renforcer la contribution du privé à l’éducation au Burkina Faso

publicite

A l’occasion de son 16ᵉ congrès national qui se tiendra du 24 au 26 juillet 2025 à Ouagadougou, sous le thème « Enseignement et souveraineté nationale au Burkina : contribution du privé », l’Union Nationale des Etablissements Privés d’Enseignement Laïc (UNEPEL) a organisé une conférence de presse le vendredi 18 juillet 2025 à Ouagadougou.

L’Union Nationale des Etablissements Privés d’Enseignement Laïc (UNEPEL) s’apprête à accueillir son congrès triennal, du 24 au 26 juillet 2025, au Centre Cardinal Paul Zoungrana de Ouagadougou. Cette rencontre de trois jours aura à dresser un bilan des actions menées ces dernières années, de redéfinir les orientations de l’UNEPEL face aux enjeux actuels et futurs, et de procéder au renouvellement de ses instances dirigeantes.

Les activités prévues sont entre autres, des sessions de formation, des conférences, des commissions de travail ainsi que la présentation de rapports sur les trois dernières années. Il sera également question de l’adoption de nouvelles résolutions et de l’élection d’un nouveau Bureau Exécutif National.

Selon les explications de Benoit Illy président de l’UNEPEL, le thème du congrès, axé sur la souveraineté nationale, interpelle sur la place stratégique du privé dans le renforcement du système éducatif. Il vise, dit-il, «à encourager une meilleure synergie entre acteurs publics et privés pour une éducation plus inclusive, durable et adaptée aux réalités nationales».

Lors de la conférence de presse, les dirigeants de l’Union Nationale des Etablissements Privés d’Enseignement Laïc (UNEPEL) ont rappelé le rôle que joue les établissements privés dans le système éducatif burkinabè. Avec 1 515 membres, l’union œuvre aux côtés de l’État pour améliorer l’offre éducative, renforcer la qualité de l’enseignement et former une main-d’œuvre compétente pour le développement du pays.

Au-delà de ses obligations statutaires, ce 16ᵉ congrès est perçu comme un moment de bilan et de projection, où l’éducation privée affirme son rôle dans la construction d’un Burkina souverain et résilient. Parmi les personnalités attendues, figurent des ministres en charge de l’éducation, de la formation professionnelle, ainsi que des autorités coutumières et des partenaires techniques.

Mahoua SANOGO et Vincent SAVADOGO (Stagiaire)

