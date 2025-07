Ouagadougou accueille le 14e Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED) en 2025

Après Conakry en 2024, Ouagadougou accueillera en novembre 2025, la 14e édition du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED). Cet événement, qui réunira des femmes et des hommes d’affaires ainsi que des chefs d’entreprises venant de 30 pays africains, est placé sous le haut patronage du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré. L’annonce a été faite, ce lundi 21 juillet 2025, à Ouagadougou, par les membres du comité d’organisation.

Le FIED est un événement annuel qui rassemble plus de 500 investisseurs. Il vise à autonomiser les femmes, à encourager l’entrepreneuriat et à promouvoir le développement durable en Afrique et dans le monde.

Selon son initiatrice, Djelika Yéo, le FIED est une « plateforme multidimensionnelle au service de l’autonomisation de la femme et du développement de l’Afrique. » C’est une machine incontournable qui accompagne les politiques des gouvernements en matière de promotion de l’entreprenariat des femmes vivant en milieu rural et urbain. C’est une plateforme d’opportunités et d’affaires dans tous les secteurs porteurs de l’économie« , a-t-elle déclaré.

Djelika Yéo a ajouté que cette édition du FIED compte mobiliser un maximum d’investisseurs pour accompagner la dynamique du gouvernement à travers les initiatives présidentielles qui ont été « déployées pour le bonheur des populations ».

Thème et objectifs du forum

Nathalie Mouliom, présidente du comité scientifique du FIED, a précisé que cette édition se tiendra sous le thème « Le rôle et l’impact de la femme dans l’industrialisation et dans la valorisation des produits locaux« . Elle a confié que ce thème a été choisi en raison de la forte implication des femmes dans l’agriculture au Burkina Faso.

« Et il y a beaucoup de transformation des produits locaux, et nous voulons que les autres pays viennent prendre de la graine ici au Burkina. Quand je vois les mangues séchées, les jus de fruit de très bonne qualité (…). On se réjouit tous les jours par les paroles du capitaine Ibrahim Traoré« , a-t-elle affirmé.

Elle a également souligné que le but principal de ce forum est de créer une saine émulation et de « se frotter les unes aux autres et de voir l’expérience des autres de façon vivante, ça va forcément donner comme on a dit à celles qui veulent partir de rien pour devenir quelqu’un ».

La vice-présidente du FIED Faouhzia Tarik a, pour sa part, mentionné que ce forum est une plateforme d’expression, d’action et de transformation pour toutes les femmes africaines qui entreprennent et innovent tout en apportant des solutions durables.

« Je pense que notre objectif est vraiment clair : mettre en lumière le leadership féminin et renforcer l’autonomisation des femmes africaines dans tous les pays où nous allons pour apporter notre valeur ajoutée. C’est aussi interpeller les décideurs sur la nécessité d’un soutien structurel et concret« , a-t-elle soutenu.

Elle a ajouté que le FIED n’est pas un forum de plus. À l’en croire, cette 14e édition (correction de « 4e édition ») apportera un message fort : « Les femmes ne demandent pas la permission, elles prennent leur place, elles bâtissent, elles impactent. Aujourd’hui plus que jamais elles exigent des engagements fermes des gouvernements, des institutions ainsi du secteur privé », a-t-elle interpellé.

Le soutien présidentiel

Gaetan Ouédraogo, conseiller spécial du président du Faso, a indiqué que la question de l’autonomisation et de l’émancipation des femmes tient beaucoup au Capitaine Ibrahim Traoré.

« Il accorde beaucoup de prix à ces questions de femmes. C’est pour cela que lorsque le FIED a manifesté leur désir de venir au Burkina Faso pour tenir leur évènement, qui est en réalité, un tremplin qui pourrait booster l’entreprenariat féminin, le président du Faso a trouvé que cela pourrait effectivement ouvrir à nos braves femmes qui se battent jour et nuit à l’intérieur du pays comme dans les villes« , a-t-il affirmé.

En rappel, le FIED est représenté dans 30 pays d’Afrique et compte plus de 32 000 membres. La 14e édition, qui se tiendra au Burkina Faso, se déroulera pendant 5 jours et comprendra des panels, des rencontres B2B, des expositions ainsi qu’une nuit de mérite pour magnifier les différents acteurs.

Willy SAGBE

Burkina 24