Pakistan : Plus de 220 morts et des dizaines de disparus après des pluies diluviennes

Le Pakistan est actuellement en proie à des pluies torrentielles d’une intensité qualifiée d’ « inhabituelle » depuis la fin du mois de juin 2025, entraînant un bilan humain et matériel d’une gravité considérable. Au 22 juillet 2025, un total de 221 personnes ont perdu la vie en raison de ces intempéries déchaînées, tandis que des dizaines d’autres sont toujours portées disparues après de récents glissements de terrain dans le nord du pays.

L’Autorité de gestion des catastrophes a précisé que parmi les victimes recensées entre le 26 juin et le 21 juillet 2025, un triste constat révèle que 104 étaient des enfants et 40 des femmes. Ces décès sont principalement survenus suite à l’effondrement de domiciles, à la puissance des crues soudaines ou à des électrocutions.

Une porte-parole de l’agence a souligné le caractère singulier de cette saison de la mousson, qui a débuté plus tôt que d’habitude ; des bilans humains de cette ampleur étant généralement constatés en août, ce qui confère à cette période un caractère véritablement « inhabituel ».

La situation s’est particulièrement détériorée dans la province montagneuse du Gilgit-Baltistan, renommée pour ses vallées luxuriantes et ses lacs aux eaux cristallines. Des glissements de terrain survenus lundi 21 juillet 2025 y ont fait passer le nombre de décès de trois à cinq, avec des victimes emportées en même temps que leur véhicule.

Le service national de météorologie a émis un avertissement, indiquant que les risques de fortes pluies, et par conséquent de crues subites et de glissements de terrain, demeurent élevés dans les provinces du nord et de l’est du pays.

La mousson d’été, qui contribue à 70 à 80 % des précipitations annuelles en Asie du Sud entre juin et septembre, est cruciale pour la subsistance de millions d’agriculteurs dans cette région qui compte environ deux milliards d’habitants.

