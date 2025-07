Le Burkina Faso Participe à la Commémoration du 46e Anniversaire de la Révolution Sandiniste au Nicaragua

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso a marqué sa présence le 19 juillet 2025 à Managua, en République du Nicaragua, lors de la cérémonie officielle célébrant le 46e anniversaire du triomphe de la Révolution Sandiniste.

La délégation burkinabè était dirigée par la Ministre Déléguée chargée de la Coopération Régionale, Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE. Elle était accompagnée de représentants du Premier Ministère et des Ministères en charge des Sports et des Affaires Étrangères, soulignant l’importance que le Burkina Faso accorde à cet événement.

La participation à cette commémoration témoigne des bonnes relations de coopération qui unissent le Burkina Faso et le Nicaragua. Ce fut également l’occasion pour la Ministre Déléguée de transmettre les chaleureuses félicitations du Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso et Chef de l’État, au Président nicaraguayen Daniel ORTEGA pour son leadership affirmé.

La Révolution Sandiniste est perçue comme un symbole fort, démontrant que la résistance populaire, guidée par une vision juste, peut triompher des forces de l’obscurantisme et de l’impérialisme.

En marge des festivités, la délégation burkinabè a été reçue en audience par le Ministre nicaraguayen des Relations Extérieures, Valdrack Jaentschke, et le Ministre de l’Agriculture, Jeovani Álvarez. Les discussions ont porté sur l’engagement constant des deux pays en faveur d’un partenariat exemplaire et mutuellement bénéfique. Des projets d’accords de coopération ont également été évoqués, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.

Il a été souligné qu’en dépit des défis actuels auxquels le Burkina Faso est confronté, le pays demeure un partenaire fiable et attractif pour les investisseurs, offrant de multiples opportunités pour stimuler son économie et répondre aux besoins de son marché.

Source : DCRP/MAECR-BE