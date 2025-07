Coopération Burkina Faso-République Arabe d’Egypte : Un Mémorandum d’entente signé pour consolider les relations

publicite

Une délégation de la République Arabe d’Egypte conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères de ce pays, Badr Ahmed Mohamed ABDELLATY, a effectué une visite officielle au Burkina Faso le mardi 22 juillet 2025.

Cette mission qui s’inscrit dans la cadre de la dynamisation des relations d’amitié et de coopération entre les deux Etats, a déroulé un programme de consultations et d’échanges avec les plus hautes autorités burkinabè, avec à la clé la signature d’un Mémorandum d’entente et la tenue d’un forum économique des hommes d’Affaires égyptiens et burkinabè.

A l’occasion de l’audience entre les patrons de la diplomatie des deux pays, la coopération entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte a été passée en revue, et il en ressort une satisfaction mutuelle et un engagement renouvelé par les deux parties à travailler pour davantage renforcer cette coopération.

Les domaines d’intérêt concernés par cette coopération vont de la sécurité à l’économie, en passant par l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, la transformation alimentaire, le développement du secteur pharmaceutique, la culture, la lutte contre l’extrémisme violent et la promotion de la tolérance religieuse.

A l’issue de l’audience, les deux ministres ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’entente en matière de consultations politiques et diplomatiques entre les ministères chargés des Affaires étrangères de la République Arabe d’Egypte et du Burkina Faso.

A travers cette signature, Karamoko Jean Marie TRAORE et Badr Ahmed Mohamed ABDELLATY, annoncent une étape majeure dans le renforcement des relations entre la République Arabe d’Egypte et le Burkina Faso.

Le ministre en charge des Affaires étrangères égyptien, s’est réjoui de la concrétisation de cet accord politique et diplomatique entre les deux Etats, et a réaffirmé l’accompagnement de son pays au Burkina Faso et aux autres pays de la Confédération des Etats du Sahel dans la lutte contre l’insécurité et pour l’affirmation de leur souveraineté.

Tout en saluant la forte mobilisation de la partie égyptienne, le Chef de la diplomatie burkinabè Karamoko Jean Marie TRAORE, a exprimé sa reconnaissance à son homologue Badr Ahmed Mohamed ABDELLATY, ainsi qu’au gouvernement et au peuple frère de la République Arabe d’Egypte.

« Vous avez affronté les stéréotypes en vous immergeant dans la réalité de notre pays avec une délégation de plus de trente hommes d’affaires ; c’est un message fort qui vient confirmer que le Burkina Faso reste un espace viable et un espace d’avenir », a indiqué le Chef de la diplomatie burkinabè.

Karamoko Jean Marie TRAORE a salué l’engagement personnel et exemplaire de son hôte et de SEM le Président AL-SISSI, dont la vision est partagée entièrement par les plus hautes autorités du Burkina Faso.

« Vous avez eu l’opportunité d’apprécier la vision du Président du Faso pour l’Afrique, son combat pour un peuple africain uni et prospère et la création de la Confédération est un témoignage de ce combat », a laissé entendre Karamoko Jean Marie TRAORE.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a dit toute sa satisfaction des excellentes relations de coopération entre les deux pays, et de l’engagement mutuel à consolider cette coopération dans les domaines d’intérêt commun.

« Ce mémorandum d’entente que nous venons de signer nous servira de feuille de route pour travailler main dans la main, en vue de donner un contenu plus consistant à l’amitié et à la coopération entre l’Egypte et le Burkina Faso, et entre l’Egypte et l’AES », soutient-il.

Il a terminé en réitérant le soutien constant du Burkina Faso à l’Egypte dans l’affirmation de son leadership sur le plan international.

A l’issue de la séance de signature du Mémorandum d’entente, les deux ministres ont mis le cap sur la Chambre de commerce et de l’industrie du Burkina Faso, pour l’ouverture du forum économique des hommes d’Affaires égyptiens et burkinabè.

Source : DCRP/MAECR-BE