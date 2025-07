Cap sur l’avenir : L’association « les Merveilles du Faso » innovent pour les bacheliers entrepreneurs

publicite

L’Association « Les Merveilles du Faso (AMF) » a organisé la 5e édition de son « Projet 1000 Nouveaux Bacheliers » le mardi 22 juillet 2025 à Ouagadougou. L’événement visait à armer les lycéens tout juste diplômés des clés pour un parcours universitaire et entrepreneurial couronné de succès.

Au cœur des échanges, trois questions fondamentales : comment choisir sa voie, comment exceller à l’université, et surtout, comment jongler entre études et esprit d’entreprise ?

Charlemagne Koulama Bilgo, initiateur du projet 1000 Nouveaux Bacheliers, a rappelé l’importance de faire des choix éclairés.

« Beaucoup de bacheliers se laissent influencer par leurs amis ou suivent des choix par imitation, sans tenir compte de leur potentiel. Ce panel est là pour les aider à mieux s’orienter, en connaissance de cause », a-t-il indiqué.

L’équilibre entre vie étudiante et entrepreneuriat a particulièrement captivé l’audience pour cette 5e édition. Le promoteur a mis en avant une vision réaliste. « Il ne s’agit pas de quitter l’école pour entreprendre, mais de concilier les deux.

Avec une bonne organisation, un étudiant peut développer une petite activité pour soulager ses parents, sans compromettre ses études »,a-t-il souligné.

L’innovation majeure de cette édition réside dans le lancement de la « communauté des étudiants business ». Ce réseau inédit promet de cultiver le lien, d’offrir un mentorat continu et de renforcer la collaboration entre ces jeunes talents déjà tournés vers l’entrepreneuriat.

Saluant cette démarche visionnaire, Dr Rasmané Daniel Sawadogo, parrain de l’édition, a souligné que l’initiative « éclaire le chemin des nouveaux bacheliers vers des choix de filières prometteurs et des perspectives d’avenir concrètes ».

En rappel, l’association les merveilles du Faso est une structure à but non lucratif, apolitique, laïc et non syndicale, qui œuvre pour la promotion culturelle et l’incitation des jeunes à l’entrepreneuriat.

Vincent SAVADOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaires)

