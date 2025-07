Saisie majeure de matériel destiné à un groupe terroriste : L’État-major malien dévoile les détails et dénonce une « implication manifeste d’entités étrangères »

Dans un communiqué officiel, l’État-major Général des Armées du Mali a annoncé la saisie d’une importante cargaison de matériel logistique destiné à un groupe terroriste opérant sur le territoire malien. L’opération, saluée comme un succès stratégique, résulte d’une étroite coordination entre les services de renseignement des pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES) et un pays allié.

Selon les autorités militaires, le matériel saisi comprend notamment :

20 canots pneumatiques avec appareils de gonflage

4000 turbans

3280 paires de rangers

4000 tenues treillis

100 tenues de couleur kaki

4040 macarons et 1040 écussons portant l’inscription du groupe terroriste

25 cartons de chandails

Ce stock d’équipements, décrit comme cyniquement destiné à renforcer les capacités logistiques des groupes armés, aurait été fabriqué en Asie avant d’être expédié vers un pays de la sous-région pour acheminement vers le Mali.

Le communiqué officiel en anglais ⤵️⤵️⤵️

« Cette importante saisie n’aurait pu être possible sans la parfaite coordination entre les services de renseignement de l’AES et le soutien d’un pays frère », souligne le communiqué.

L’armée malienne dénonce par ailleurs l’implication manifeste d’entités étrangères dans l’approvisionnement et le soutien logistique aux groupes terroristes opérant dans la région. Une implication que cette opération vient une fois de plus illustrer.

Au regard de la gravité des faits, des enquêtes judiciaires ont été immédiatement ouvertes afin d’identifier tous les acteurs impliqués et de mettre en lumière cette nouvelle tentative de déstabilisation des États sahéliens.

Enfin, l’État-major Général des Armées a félicité les Forces de Défense et de Sécurité de l’AES, ainsi que leurs partenaires, pour leur réactivité et leur professionnalisme. Il a également réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour rétablir durablement la paix et la sécurité auprès des populations…

Ci-joint le communiqué officiel en français ⤵️⤵️⤵️