Développement : Le Haut Conseil Économique Arabe Africain (HCEAA) s’installe au Burkina Faso

Le Haut Conseil Économique Arabe Africain (HCEAA) a officiellement inauguré son bureau au Burkina Faso le 23 juillet 2025 à Ouagadougou. Cette installation marque une étape significative dans le renforcement des liens économiques et diplomatiques, visant à établir une collaboration financière robuste avec le gouvernement burkinabè pour la concrétisation de nombreux projets dans des secteurs vitaux.

L’ouverture de ce bureau administratif traduit la volonté du Haut Conseil Économique Arabe Africain (HCEAA) de favoriser une coopération accrue, l’échange de bonnes pratiques et le développement de partenariats stratégiques entre les pays arabes et africains.

L’accent sera mis sur des domaines clés tels que l’investissement, le commerce, l’innovation, ainsi que la santé et l’humanitaire.

Une plateforme pour la collaboration et les projets communs

El Hadj Abdoulaye Sana, Directeur Exécutif du HCEAA au Burkina Faso, a souligné l’importance de cette cérémonie d’ouverture. « Ce jour représente une étape importante dans le renforcement des liens économiques et diplomatiques entre notre pays, le Burkina Faso, et les pays arabes.

Ce centre sera un lieu d’échange, de concertation et de projets communs, permettant à nos opérateurs économiques, investisseurs privés et publics de collaborer plus étroitement », a-t-il déclaré.

Un écosystème complet au service du développement

Le Président du HCEAA, Dr Hani Abu Zeid, quant à lui, a précisé les champs d’action de l’organisation. « Le Haut Conseil Économique Arabe Africain est un écosystème complet qui œuvre dans le domaine économique, commercial, de la santé et de l’humanitaire. Nous apportons également notre appui aux autorités des pays afin de voir la réalisation de leurs projets majeurs », a-t-il affirmé.

Cette initiative prometteuse ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du Burkina Faso, en tirant parti de partenariats stratégiques avec le monde arabe pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie des populations.

Le bureau est stratégiquement situé dans le quartier de Ouaga 2000, à quelques encablures de la grande mosquée de Kanazoé et en face de la pharmacie Le Rocher, facilitant ainsi l’accès et les échanges.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Flora KARAMBIRI

Burkina 24