Révolution anti-moustiques : SORA Technology parie sur les drones IA pour éradiquer le paludisme

La société japonaise SORA Technology déploie à partir du 25 août 2025 une flotte de drones intelligents alimentés par l’IA dans 15 pays africains, dont le Nigeria, le Ghana, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et la RDC.

Cette initiative de 12 milliards de dollars vise à réduire drastiquement la propagation du paludisme, une maladie qui coûte chaque année 12 milliards $ aux économies africaines et cause plus de 90 % des décès mondiaux liés à cette infection.

Une technologie ciblée et durable

Les drones de SORA sont équipés de caméra haute résolution et d’intelligence artificielle capables de localiser les zones de reproduction des moustiques (marais, berges, rizières). L’IA analyse ensuite les données collectées pour cartographier les sites à haut risque.

Les larvicides sont pulvérisés uniquement sur les zones identifiées, réduisant jusqu’à 70 % l’utilisation de produits chimiques et divisant par deux les coûts opérationnels par rapport aux méthodes classiques.

15 pays africains concernés par le projet

Avec ce programme, SORA étend sa présence de 6 à 15 pays africains. Outre le Nigeria, les pays bénéficiaires incluent la Sierra Leone, le Ghana, le Bénin, le Niger, la RDC, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Malawi, le Kenya, l’Éthiopie, le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Togo. Chaque pays recevra environ 100 drones spécialisés pour les opérations de lutte anti-vectorielle.

Un enjeu sanitaire et climatique majeur

Le paludisme reste l’une des maladies les plus meurtrières en Afrique, aggravée par le changement climatique qui favorise la prolifération des moustiques. La solution de gestion des sources larvaires (LSM) proposée par SORA, combinant IA et drones, offre une alternative plus efficace, durable et écologique aux campagnes de pulvérisation massives.

