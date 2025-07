Les Macron poursuivent Candace Owens pour diffamation concernant l’identité de Brigitte Macron

publicite

Le couple présidentiel français, Emmanuel et Brigitte Macron, a intenté une action en justice pour diffamation contre l’influenceuse conservatrice américaine Candace Owens. Les Macron réclament des dommages et intérêts « substantiels » si Owens continue d’affirmer que Brigitte Macron est un homme.

L’avocat du couple, Tom Clare, a révélé que la plainte, déposée mercredi devant un tribunal du Delaware, était un « dernier recours » après un an de tentatives infructueuses pour dialoguer avec Mme Owens. « Chaque fois que nous avons agi ainsi, elle s’est moquée des Macron, elle s’est moquée de nos efforts pour rétablir la vérité », a déclaré M. Clare à CNN, ajoutant « Trop, c’est trop, il était temps de la tenir responsable ».

La plainte de 219 pages fournit de « nombreuses preuves » que Brigitte Macron « est née femme, elle a toujours été une femme », selon l’avocat.

Le couple Macron est marié depuis 2007. Emmanuel Macron, âgé de 47 ans, est président de la France depuis 2017 et en est à son deuxième et dernier mandat. Brigitte Macron a célébré ses 72 ans en avril. Leur relation a commencé alors qu’il était lycéen et elle son enseignante, et a abouti à leur mariage après que Brigitte, alors mariée et mère de trois enfants, ait divorcé pour le rejoindre à Paris.

La présidence française n’a pas fait de commentaire immédiat sur l’affaire.

En mai, une vidéo montrant Brigitte Macron repoussant son mari avant leur descente d’avion lors d’une tournée en Asie du Sud-Est avait attiré l’attention. M. Macron avait alors minimisé l’incident, le qualifiant de simple « chamaillerie » et de plaisanterie avec sa femme.

