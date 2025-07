Soutenance de mémoire de Master à l’IPERMIC : Salifou Ouédraogo propose une plateforme innovante pour l’agroécologie

publicite

Ce vendredi 25 juillet 2025 à Ouagadougou, Salifou Ouédraogo, étudiant en Master professionnel à l’Institut Panafricain d’Étude et de Recherche sur les Médias, l’Information et la Communication (IPERMIC), a brillamment soutenu son mémoire de fin de cycle devant un jury universitaire.

Intitulé « Communication participative et conception d’une plateforme de services support à l’innovation agroécologique du projet Access au Burkina Faso », son travail explore les thématiques cruciales de l’agriculture durable, de l’innovation et de la participation citoyenne. À l’issue des délibérations, le jury a jugé le document recevable et a attribué à l’impétrant la note de 15/20, assortie de la mention « Bien ».

Face au jury, Salifou Ouédraogo a exposé les raisons qui l’ont conduit à choisir ce sujet. « J’ai pris ce thème parce que les chercheurs ont esquissé qu’il fallait avoir une plateforme de services support pour soutenir l’innovation dans le secteur agricole au Burkina Faso », a-t-il précisé.

Son mémoire propose la mise en place d’une plateforme participative conçue pour recueillir les besoins des acteurs de l’agroécologie, favoriser leur mise en réseau et faciliter le partage d’informations ainsi que la mutualisation des ressources. « Il fallait aller écouter les acteurs, recueillir leurs besoins, leurs attentes, et en fonction de cela, construire ensemble une plateforme de services support à l’innovation », a expliqué l’étudiant.

Selon lui, cet outil permettra d’interconnecter les différents acteurs du secteur agroécologique et de renforcer les dynamiques collectives grâce à une meilleure coordination.

À l’issue de sa soutenance, Salifou Ouédraogo a exprimé sa satisfaction. « C’est une satisfaction compte tenu de tout le travail que nous avons pu faire sur le terrain. Le jury a estimé que le travail était recevable et a donné la note de 15. À mon niveau, je suis satisfait », a-t-il confié avec modestie.

Par cette recherche, l’étudiant souhaite contribuer à une agriculture plus durable, plus collaborative et mieux adaptée aux réalités du Burkina Faso. Son travail offre une perspective concrète pour améliorer les pratiques agroécologiques grâce à l’innovation et à la participation active des communautés.

Aurelle KIENDREBEOGO et Oumou Kaboré (Stagiaires)

Burkina24