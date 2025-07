Soutien à Faso Mêbo : 3000 litres de gasoil pour faire rouler les engins 

publicite

Le vendredi 25 juillet 2025, l’initiative présidentielle Faso Mêbo a reçu des contributions de deux sociétés de transport d’hydrocarbures: Wend-la-naaba et SOTRAMI (Société de Transport Maïga Ibrahima). Chaque entreprise a fait don de 1 500 litres de gasoil, d’une valeur unitaire de 1 012 500 FCFA, afin de soutenir le fonctionnement des engins utilisés par Faso Mêbo.

Ce don de carburant vise à assurer la mobilité et le bon fonctionnement des véhicules et machines de l’initiative Faso Mêbo.

Les deux sociétés ont souligné l’importance de cette initiative présidentielle pour le développement du Burkina Faso, notamment en termes de transformations visibles dans les quartiers de Ouagadougou et dans d’autres communes du pays.

Ouédraogo Eli, représentant de la société Wend-la-naaba, a exprimé l’engagement de son entreprise et de tout son personnel à apporter une brique à l’édifice . Il a salué l’initiative comme un facteur d’unité nationale.

« Je pense que cette initiative fédère tous les Burkinabè. Il n’y a pas de distinction. Il n’y a pas de distinction sociale ni ethnique», a exprimé Eli Ouédraogo, qui a également appelé l’ensemble de la population à soutenir Faso Mêbo.

Déra Yacouba Issaka, représentant de la société SOTRAMI, qui opère dans le transport d’hydrocarbures pour le compte de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY), a réitéré le soutien de son entreprise à Faso Mêbo. Il a qualifié leur contribution de « modeste », mais a souligné son utilité pour le fonctionnement des machines de l’initiative.

Issaka Déra a expliqué que le choix de donner du carburant était en lien direct avec leur domaine d’activité et qu’il permettrait notamment d’alimenter les engins, les taxis-motos, et autres véhicules nécessaires aux opérations de Faso Mêbo.

Aussi, Il a insisté sur la nécessité pour tous les citoyens burkinabés de se sentir motivés à accompagner cette initiative. « Cette initiative est à saluer et tous les citoyens burkinabè doivent se sentir heureux et motivés d’accompagner et de soutenir Faso Mêbo».

Il a ajouté,« comme on a toujours dit, une belle femme ne peut donner que ce qu’elle a. Voilà. Donc, c’est nous ce que nous avons, ce que nous avons apporté, c’est modeste, mais on pense que ça peut être utile ».

Concernant la nature du don, « on a décidé de donner du carburant, du gasoil parce que c’est dans l’optique de concilier avec notre domaine, avec notre domaine d’activité et que ce don va permettre le fonctionnement des machines pour le travail de Faso Mêbo », a-t-il précisé.

Akim KY

Burkina 24