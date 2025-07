OCADES Caritas Burkina : En 2024, plus de 9 milliards de F CFA mobilisés, avec à la clé, la satisfaction des bénéficiaires

publicite

L’OCADES Caritas Burkina a présenté le Rapport annuel consolidé (RAC) 2024 de son réseau. C’était à l’occasion d’une conférence de presse, ce lundi 28 juillet 2025, à Ouagadougou.

« Face aux nombreux défis que nous avons rencontrés cette année, qu’ils soient d’ordres sécuritaires, humanitaires ou socioéconomiques, notre réseau n’a pas fléchi. Au contraire, nous avons renforcé notre détermination à œuvrer pour une justice sociale, une résilience accrue des populations vulnérables et un développement inclusif », a fait savoir l’Abbé Constantin Safanitiè Séré, Secrétaire général (SG) de l’OCADES Caritas Burkina.

Les 15 Secrétariats exécutifs diocésains, dit-il, ont poursuivi, parfois au prix de lourds sacrifices, leurs actions au service de la dignité humaine. Ainsi, au cours de l’année 2024, a avancé l’Abbé Constantin Safanitiè Séré, les interventions menées à travers les différents diocèses ont permis d’atteindre directement 2 552 640 personnes vulnérables.

« Ce résultat représente une progression notable de 34,29 % par rapport à l’année 2023, au cours de laquelle 1 900 734 bénéficiaires avaient été enregistrés. Il est également important de souligner que les femmes représentent environ 57 % de l’ensemble des personnes assistées, traduisant notre engagement en faveur de l’équité et de l’inclusion sociale », a-t-il précisé.

L’ensemble des réalisations en 2024, a également tenu à faire noter l’Abbé Constantin, a été rendu possible grâce à un effort collectif et à l’engagement sans faille de tous les partenaires, donateurs, institutions, organisations et acteurs de développement. « Leur accompagnement, leur collaboration et leur confiance ont été essentiels pour mobiliser, coordonner et déployer nos initiatives dans toutes les régions du Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Plus de 9 milliards de F CFA mobilisés en 2024

Selon le SG de l’OCADES Caritas Burkina, en 2024, la structure a mobilisé un volume global d’investissements de 9 066 995 283 F CFA. Ces ressources ont été, de ses dires, injectées dans différents secteurs d’intervention et ont été gérées avec rigueur et transparence. Ce qui a permis de concrétiser de nombreux projets au bénéfice des populations vulnérables à travers tout le pays, a-t-il déclaré.

En termes d’investissements desdites ressources, les secteurs sociaux, comprenant l’alphabétisation inclusive, la lutte contre la malnutrition, l’hygiène et assainissement, l’accès à l’eau potable, la culture et la cohésion sociale, l’inclusion des personnes handicapées et la résilience communautaire, viennent en tête avec 65,92 %, soit 5 976 875 945 F CFA.

Ils sont suivis des secteurs de production, à savoir la production agricole, l’élevage et l’environnement, avec 17,21 % des investissements, c’est-à-dire, 1 560 540 574 F CFA. A la suite de ces secteurs, l’on a les secteurs de soutien à la production, comme l’accès à l’eau de production, l’énergie rurale et l’inclusion économique, avec 9,16 % des investissements, soit 830 628 837 F CFA. Et les secteurs de la gouvernance, au travers du renforcement et de la structuration des OBC, ferment la marche, avec 7, 71 % des investissements, soit 698 949 927 F CFA.

L’année 2024 marque également la fin du Plan stratégique 2019-2023 de l’OCADES Caritas Burkina, a par ailleurs informé l’Abbé Constantin, laissant aussi entendre qu’un nouveau Plan stratégique 2025-2030 a été élaboré à partir des enseignements tirés de la mise en œuvre, des évaluations internes menées et des consultations approfondies avec les partenaires diocésains. Ce plan stratégique, a rassuré M. l’Abbé, aura pour, entre autres priorités, la résilience des communautés, l’amplification de l’impact de l’OCADES Caritas Burkina, la durabilité des interventions.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24