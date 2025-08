Bilan sans détour : Gilbert Ouédraogo annonce le retour d’Affaires publiques et la fermeture des villas illégales

Le 04 aout 2025, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présenté son bilan, pour le premier semestre 2025 avec un taux d’exécution de son contrat d’objectifs de 58,72%; au chef du gouvernement burkinabè. Un résultat qui, selon lui, fait «plus de 100% sur la période» au vu de la planification des activités.

Au 30 juin 2025, le bilan du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, présenté par Pingdwendé Gilbert Ouédraogo au premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, est positif. Le taux d’exécution global de son contrat d’objectifs pour l’année s’élève à 58,72 %, soit plus de 100 % des objectifs semestriels.

«Je suis heureux d’annoncer que dans la dynamique de renforcer nos productions locales sur le plan cinématographique, mais aussi sur le plan médiatique, nous avons relancé la production de la série Affaires publiques. Six épisodes ont déjà été produits et 20 autres sont attendus pour le second semestre» a déclaré Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a la fin de son évaluation.

Les résultats présenté se reposent sur plusieurs réalisations clés. Le ministre a également détaillé les réussites du département dans divers domaines. En matière de communication, il a mis en avant les efforts sur la «communication de guerre» et la «stratégie de nation branding» qui donne, selon lui, une visibilité au plan international au Burkina Faso.

Côté culture et tourisme, le ministre a cité la troisième édition du Mois du patrimoine et la 29e édition du FESPACO, couronnée par le sacre de Dany Kouyaté, comme des «franc succès». Nonobstant, Il a évoqué les mesures prises pour assainir le secteur touristique, notamment la fermeture des villas meublées qui sont dit-il, «totalement en déphasage avec la dynamique, mais qui sont beaucoup plus en irrégularité».

Pour le second semestre, le ministre de la communication et de la culture a annoncé de nombreux événements, notamment le Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (CITO), la Foire internationale du livre de Ouagadougou et le lancement des semaines régionales en préparation de la Semaine nationale de la culture.

Akim KY

Burkina 24