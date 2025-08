Communiqué nécrologique | Décès de Hadja Diallo Assèta, dite M’Bôkô : Remerciement et Faire-part

publicite

La grande famille DIALLO à Kongoussi, Bam-Foulbé, Loagha, Séno Booga, Bafui, et Mafoulou ;

El Hadj DIALLO Ibrahim, chef du village de Bam-Foulbé, et famille

DIALLO Sidi, chef du village de Bangouré,

Les enfants, Hadja Solange Marie, Pr Jean Wenceslas, Hadja Julienne, Moussa, Hadja Léonie, El Hadj Boukari, Hadja Aurélie, Hadja Binta, El Hadj Alioun Ousmane, Salimata, Dr Souleymane,

Les petits enfants,

Toutes les familles alliées de la grande famille Diallo,

Traduisent leurs reconnaissances et témoignent leur gratitude aux parents, amis, collègues, autorités qui les ont assistés spirituellement, moralement, matériellement, et financièrement lors du rappel à Dieu le 28 juillet 2025 à Ouagadougou et des obsèques les 31 juillet et 1er août à Kongoussi de leur épouse, sœur, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine Hadja Diallo Assèta, dite M’Bôkô.

La famille exprime ses vifs remerciements à son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso et l’ensemble du Gouvernement, aux anciens chefs d’État les Présidents Jean-Baptiste OUÉDRAOGO et Roch Marc Christian KABORÉ, aux autorités militaires et paramilitaires, au Dr Cheick Doukouré Boubacar, à l’association des Motards du Faso (MDF).

La famille adresse également ses remerciements à leurs majestés et suite le Ratenga Naaba, le Zitenga Naaba, le Rissiam Naaba, le Kirguiteng Naaba, le Bam Naaba, l’émir de Zoura, le konyonkloang-Naaba, le Kongouss Naaba, le Saanaba de Loulouka, le Tiibnaaba de Loagha, le Silminaaba de Mogdin, le Nabègyan Yirana, le Yarnaaba de Boulènga, le Silminaaba de Nakindgou, ainsi qu’au grand Imam de Kongoussi et sa suite, au Curé, à la paroisse de Kongoussi, et toute la population des 7 secteurs de Kongoussi et villages.

Sincères remerciements aux voisins à la Trame d’accueil de Ouaga 2000 et aux amis, aux connaissances et à toutes les délégations qui leur ont apporté de près ou de loin, compassion et soutien.

La famille s’excuse auprès de tous ceux qui n’ont pu être cités.

Que Dieu dans son infinie bonté rende à chacun le centuple de ses bienfaits.

Puisse l’âme de Hadja Assèta Diallo reposer en paix !

Union de prières.