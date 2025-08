Annonce | Innovation et Technologie : Infinix révolutionne le marché des smartphones en lançant son nouveau HOT 60 PRO+, le téléphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde : Un nouveau record mondial

Infinix Burkina a lancé officiellement hier 04 Aout 2025 sa dernière gamme de produits de la série HOT 60, comprenant les modèles HOT 60 Pro+ et le HOT 60i. En tête de cette série, le Infinix HOT 60 Pro+ redéfinit le design des smartphones fins avec 5,95 mm d’épaisseur, établissant une nouvelle référence mondiale en tant que téléphone à écran incurvé 3D le plus fin du monde.

Image 1 : Infinix HOT 60 Series

Le HOT 60 Pro+ va au-delà de l’esthétique ultra-mince, offrant des améliorations complètes en termes de fonctionnalités, de performances, d’efficacité thermique et de durabilité. Dernière réalisation de l’innovation continue de Infinix Mobile, la série HOT60 représente une icône de la mode et de la technologie de nouvelle génération, conçue pour répondre aux besoins des jeunes consommateurs du monde entier.

Image 2: Infinix HOT 60 Pro+ – le téléphone le plus fin au monde avec écran incurvé

La durabilité est renforcée par un cadre intermédiaire en aluminium de qualité aérospatiale avec des coins structurels renforcés. L’écran incurvé 3D est protégé par le verre ultrafin Corning® Gorilla® Glass 7i, qui offre une meilleure résistance aux rayures et une meilleure protection contre les chutes.

Ces innovations offrent une résistance à la flexion 1,4 fois supérieure à celle de la génération précédente. Le HOT 60 Pro+ a passé avec succès les tests de chute directionnelle de 1,5 mètre les plus rigoureux de Infinix, atteignant ainsi un équilibre sans précédent entre minceur, résistance et fiabilité.

Design Color-Pop avec une attention raffinée aux détails

Ancrée dans l’expression personnelle, la série HOT 60 présente plus de 10 options de couleurs dynamiques inspirées par les tons vibrants de la nature. La couleur vedette, Coral Tides, présente un dégradé rouge-bleu saisissant, évoquant le contraste emblématique des vagues bleues de l’île de Komodo et des rivages roses.

Image 3: Infinix HOT 60 Pro+ (Coral Tides)

S’inspirant du design de la caméra de la série HOT, le HOT 60 Pro+ présente un module de caméra flottant qui se sépare visuellement du panneau arrière, créant ainsi un effet tridimensionnel raffiné. L’éclairage actif Halo, parfaitement intégré, ajoute une touche minimaliste et futuriste.

L’attention portée par Infinix aux détails s’étend à la forme générale de l’appareil. La série HOT 60 adopte des coins incurvés en R, précisément adaptés à l’arc de l’appareil photo, créant une silhouette plus harmonieuse et améliorant le confort en main. Ces raffinements réimaginent l’ADN du design HOT avec une esthétique audacieuse et une vitalité juvénile.

Image 4: Infinix HOT 60 Pro+ featuring a floating camera module design and Active Halo Lig

Les Infinix HOT 60 Pro+ et le HOT60i équipés d’une batterie ultra-mince de 5160mAh dotée d’une technologie de pointe non dopée au silicium. Cette batterie offre une capacité accrue, une densité énergétique plus élevée et se classe parmi les plus fines de sa catégorie dans le domaine des batteries de smartphones sans silicium. Avec une densité énergétique de 810Wh/L, la plus élevée de l’histoire de Infinix, elle fournit 1,08 fois plus d’énergie utilisable que la génération précédente.

La batterie supporte également un plus grand nombre de cycles de charge et offre une durée de vie plus longue, prolongeant le temps d’utilisation jusqu’à 20 %. Après 1 800 cycles de charge, les simulations en laboratoire montrent que la santé de la batterie se maintient à 80 % ou plus, ce qui garantit des performances constantes au fil du temps.

Les deux modèles ont été mis à niveau avec la fonction FastCharge de 45W. En mode Hyper[1], le HOT 60 Pro+ se recharge de 1 % à 50 % en seulement 23 minutes et atteint une pleine charge en 55 minutes, soit 12,7 % plus rapidement que la charge rapide de 33 W précédente.

Image 5: Infinix HOT 60 Pro+ packs a 5160mAh high-capacity battery and 45W FastCharge.

Mince mais puissant : Améliorations complètes des performances

Malgré son profil ultra-mince, le HOT 60 Pro+ offre des améliorations significatives en matière d’imagerie, de performances et de gestion thermique.

L’appareil photo arrière est doté d’un capteur SONY IMX882 ultra-sensible de 50MP, offrant une clarté exceptionnelle et des performances nettement améliorées en basse lumière. Le dernier traitement d’image AI RAW de Infinix améliore les détails,

la précision des couleurs et la photographie de nuit. L’autofocus plein pixel et le zoom 2X sans perte offrent une polyvalence de prise de vue de niveau professionnel.

Image 6: Infinix HOT 60 Pro+ with 50MP SONY IMX882 Ultra-Sensitive Camera.

Les Infinix HOT 60 Pro+ est le premier à intégrer le processeur MediaTek Helio G200, combinant la technologie avancée de MediaTek et les optimisations exclusives de Infinix pour garantir des performances rapides, fluides et durables.

Image 7: Infinix HOT 60 Pro+ and HOT 60 Pro — the first to debut the MediaTek Helio G200 chipset.

Le HOT 60 Pro+ est également doté du système de refroidissement le plus avancé de Infinix à ce jour, avec 11 couches de matériaux thermiques et une augmentation supplémentaire de 220 mm² de cristal graphite ultra-conducteur, le meilleur de l’industrie. Ce design puissant améliore la dissipation de la chaleur de 8% et réduit la température du processeur jusqu’à 5°C, faisant du HOT 60 Pro+ non seulement le plus fin de la série HOT, mais aussi le plus performant sur le plan thermique.

L’appareil présente des bords inférieurs ultraminces de 0,88 mm pour des visuels immersifs. L’écran AMOLED offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une résolution physique de 1,5K, un déverrouillage des empreintes digitales intégré et une luminosité maximale de 4 500 nits pour une clarté optimale, même sous la lumière directe du soleil.

AI Eye Comfort comprend à la fois Gaming Eye Comfort pour réduire la fatigue oculaire pendant les jeux et Sleep Aid Mode pour atténuer la fatigue visuelle dans le cadre d’une utilisation quotidienne, afin d’offrir une expérience visuelle plus confortable et plus saine tout au long de la journée.

Une intelligence artificielle plus intelligente conçue pour les jeunes utilisateurs, avec un système XOS renouvelé.

Tous les modèles de la série HOT 60 sont dotés de l’assistant intelligent d’intelligence artificielle Folax-Infinix, accessible via une touche d’intelligence artificielle dédiée, pour des interactions intelligentes et transparentes.

Les fonctionnalités exclusives de l’IA comprennent les portraits AI Vogue pour le HOT 60 Pro+, qui combinent les photos de l’utilisateur avec des effets visuels dynamiques sur les écrans de verrouillage et les écrans toujours allumés. Les outils AI Image Extender et AI Eraser améliorés offrent une édition de haute qualité et sans effort.

Image 8: Infinix AI: Smarter AI Designed for Young Users.

Le dernier système XOS 15.1.1 offre une interface utilisateur rafraîchie avec des icônes, des fonds d’écran et des affichages toujours actifs, conçus pour les utilisateurs jeunes et soucieux des tendances. Le HOT 60 Pro+ prend en charge trois versions majeures d’Android, d’Android 15 à Android 18, ainsi que cinq années de mises à jour des correctifs de sécurité pour garantir une expérience logicielle fiable et durable. De plus, le HOT 60 Pro+ a reçu la certification de niveau A de TÜV SÜD pour 60 mois de fluidité, garantissant une performance fluide même après une utilisation prolongée.

Image 9: Infinix’s Refreshed XOS

Transfert tactile NFC sans effort avec appel gratuit UltraLink : Élargir les possibilités quotidiennes

La série HOT 60 prend en charge les transferts de fichiers sans effort par NFC, ce qui permet une collaboration transparente entre les appareils. Grâce au transfert tactile NFC[2], les utilisateurs peuvent partager instantanément du contenu d’un simple effleurement, ce qui améliore considérablement la rapidité et la commodité du partage de données entre les appareils compatibles.

Le HOT 60 Pro+ présente la fonction Ultra Link Free Call, qui permet des appels et des messages bidirectionnels via Bluetooth à des distances allant jusqu’à 1,5 km dans des environnements ouverts. Idéal pour les aventures en plein air, le travail sur le terrain ou les situations d’urgence, il garantit une communication fiable même en l’absence de couverture réseau conventionnelle.

Tous les modèles de la série HOT 60 sont classés IP64 pour la résistance à la poussière et à l’eau, tandis que le HOT 60 Pro+ obtient un classement IP65 amélioré pour une protection supérieure. Le HOT 60 Pro+ est également équipé de deux haut-parleurs stéréo certifiés JBL, offrant un son riche et immersif avec un réglage précis des fréquences basses, moyennes et aiguës pour une expérience d’écoute exceptionnelle.

Image 10: The Infinix HOT 60 Series supports NFC Touch Transfer for effortless sharing.

Prix et disponibilité

Grâce à des avancées techniques constantes, le HOT 60 Pro+ atteint l’équilibre parfait entre un design ultra-mince, des fonctionnalités puissantes et une esthétique soignée, reflétant une fois de plus les solides fondations technologiques de Infinix et sa vision innovante et avant-gardiste de la marque.

La série HOT 60 est disponible partout au Burkina chez nos revendeurs habituels. Le HOT 60 Pro+, proposé à partir de 115000 FCFA, est doté d’un écran 3D incurvé ultra-mince et offre une expérience utilisateur haut de gamme qui dépasse toutes les attentes. Les prix peuvent varier d’une boutique à l’autre.

Veuillez noter que cet article présente principalement les caractéristiques du HOT 60 Pro+. Les modèles peuvent varier, il convient donc de se référer au site web officiel ou aux informations de vente pour plus de détails.

Veuillez noter que toutes les données proviennent d’Infinix Laboratories. Les données de test peuvent varier légèrement entre les différentes versions et environnements de test.

Pour plus d’informations : +22660873561