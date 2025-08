Faso Mêbo : Un coup de main de Faso Nekré TV pour la reconstruction nationale

publicite

0 Partages Partager Twitter

La structure médiatique Faso Nekré TV a apporté le mardi 5 août 2025, à Ouagadougou, son soutien au projet Faso Mêbo à travers un don en matériel de construction et en vivres.

En réponse à l’appel du Chef de l’État pour la reconstruction nationale, Faso Nekré TV a remis quatre tonnes de ciment, des pelles et des brouettes pour appuyer les travaux en cours sur le chantier. En complément, des vivres composés de riz, de l’huile et du café , du sucre ont été offerts, en soutien aux femmes bénévoles qui assurent quotidiennement la restauration des ouvriers.

Mais l’engagement de Faso Nekré TV ne s’est pas arrêté à la remise des dons. Après la cérémonie, les membres de la délégation ont également mis la main à la pâte en participant aux travaux sur le site, aux côtés des ouvriers et autres bénévoles mobilisés.

Lire également 👉 Un don de Souleymane du Faso et ses abonnés pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo

« C’est un projet national, il nous concerne tous. Si on n’a pas les moyens financiers, on peut toujours contribuer autrement, avec notre force, notre temps ou notre présence », a déclaré Véronique Kaboré , journaliste et présentatrice à Faso Nekré TV.

Elle a également salué l’implication des femmes organisées en association, qui, selon elle, illustrent parfaitement l’esprit de solidarité et d’engagement que le projet Faso Mêbo entend susciter à travers tout le pays.

Active dans la sensibilisation et l’information depuis plusieurs années, Faso Nekré TV est une structure évoluant sous forme d’association médiatique.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24