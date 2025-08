Révolution éducative : 60 % de techniciens d’ici 2050, le pari du ministre Savadogo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a tenu une conférence de presse ce mercredi 6 août 2025 pour présenter le bilan des examens scolaires et apporter des clarifications sur l’immersion patriotique obligatoire. Il a fait état d’une augmentation des taux de réussite pour la plupart des examens, mais aussi des disparités entre les sexes et entre les filières.

Le ministre, Boubakar Savadogo, de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, a annoncé une hausse du taux de réussite au BEPC, qui est passé de 47,17 % en 2024 à 48,23 % en 2025.

Le succès est encore plus marqué pour le baccalauréat, avec un taux de réussite de 56,61 % contre 52,61 % l’année précédente. Les filières techniques et professionnelles ne sont pas en reste, avec un taux de réussite de 71,91 % pour les BEP et CAP.

Cependant, ces chiffres positifs masquent des inégalités flagrantes. Au BEPC, bien que les filles représentent 60 % des candidats, leur taux de succès n’a été que de 44 %, alors que celui des garçons a atteint 54,50 %.

« Il y a un écart de plus de 10 points en faveur des garçons », a reconnu le ministre. Il a toutefois souligné le paradoxe, car dit-il, «les filles sont majoritairement parmi les meilleurs admis ». Il a évoqué plusieurs hypothèses pour expliquer ce fossé, les pesanteurs sociales, l’abandon scolaire des jeunes déplacés, etc.

Une autre préoccupation majeure soulevée par Boubakar Savadogo concerne le déséquilibre des filières au baccalauréat. Les séries littéraires (A) et générales (D) concentrent 85 % des admis, laissant les séries scientifiques, techniques et professionnelles avec seulement 25 %.

Pour illustrer la situation, le patron de l’enseignement secondaire, a donné des chiffres alarmants. «On ne compte que 37 bacheliers de la série E et 49 de la série F2 sur tout le territoire», a-t-il révélé. Le ministre a ainsi annoncé une stratégie pour la rentrée 2025-2026. «On va procéder à l‘ouverture de filières technologiques dans toutes les régions, avec pour ambition de passer de 5 % à 60 % d’admis dans ces filières d’ici 2050», a informé le ministre.

Le ministre Savadogo a également profité de l’occasion pour clarifier les modalités de l’immersion patriotique obligatoire, qui concernera cette année uniquement les bacheliers. Environ 60 000 participants sont attendus entre le 10 et le 11 août dans 29 localités. Les femmes enceintes, les mères de jeunes enfants et les travailleurs en sont dispensés.

Pour dissiper les rumeurs, le ministre a précisé que les dortoirs des filles et des garçons seront séparés et que l’arrêté sur les coiffures sera strictement appliqué. « Si quelqu’un arrive avec des mèches, il faut qu’il sache que la personne va être rasée », a-t-il lancé.

Akim KY

Burkina 24