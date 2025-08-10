Communiqué | PMUB : REPORT ORD ‘4+1’ Mercredi 13/08/2025

publicite

Cagnotte de 44 562 441 FCFA à gagner ce mercredi 13/08/2025 . Jouez et tentez de remporter le gain !
PMU’B, La fortune en fin de course!
LONAB, Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso
Bonne chance à toutes et à tous

⚠️ 𝐉𝐞𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐝𝐢𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟖 𝐚𝐧𝐬.

 

