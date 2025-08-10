Toécin Yaar : Rasmata, la flamme du charbon et du courage !

publicite

Au cœur vibrant du marché de Toécin Yaar à Ouagadougou, une femme incarne la force, la persévérance et l’amour maternel. Rasmata Ouédraogo, mère de cinq enfants, s’est battue sans relâche depuis son plus jeune âge pour subvenir à ses besoins et offrir un avenir digne à sa famille. Aujourd’hui, elle a trouvé une stabilité dans la vente de charbon, une activité qu’elle exerce depuis 2008 et qui lui a valu le respect de tous. Portrait d’une entrepreneure dont le parcours force l’admiration.

Dès son plus jeune âge, livrée à elle-même, elle a dû apprendre à se battre pour sa survie. Pour subvenir à ses besoins, soutenir sa famille et financer la scolarité de ses enfants, elle s’est lancée dans une série de petits commerces, n’hésitant jamais à affronter les difficultés.

Sa ténacité ne faiblit pas. Même pendant la saison des pluies, elle reste fidèle au poste. Trempée parfois jusqu’aux genoux, elle protège ses sacs avec des bâches, réorganise son étal pour éviter l’eau et conserve son énergie pour satisfaire sa clientèle. Pour elle, la pluie n’est pas une excuse, mais une épreuve de plus à surmonter.

« Le travail a toujours payé », confie-t-elle avec sagesse. Et d’ajouter : « J’ai commencé mes activités alors que j’étais encore petite. Mon enfance a été difficile, sans le soutien de mes deux parents. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu. Je peux prendre soin de ma famille ».

Depuis plus de quinze ans, Rasmata ne ménage aucun effort dans la vente de charbon. Chaque jour, de 5 heures à 18 heures, elle est au marché. Sa régularité et sa persévérance forcent le respect. Son activité s’adresse à toutes les bourses : elle vend ses sacs de charbon en gros à des prix très abordables, tout en pensant aussi aux clients plus modestes.

Chez elle, on peut repartir avec du charbon bien attaché pour seulement 50 ou 100 francs. Elle le vend également dans des seaux et des bassines, pour des prix encore plus bas. Certains de ses clients lui suggèrent d’ailleurs de se faire faire des cartes de fidélité pour accroître sa visibilité.

Un modèle pour la communauté et sa famille

Madame Rakièta Ouédraogo, une cliente fidèle, témoigne avec admiration : « Ma vendeuse est une femme très respectueuse, avec un grand cœur. Même si elle pourrait se reposer et laisser le travail à ses employés, elle est toujours présente. Ses sacs de charbon sont moins chers et plus gros que ceux des autres vendeurs du quartier. C’est un modèle ».

Le week-end, l’étal de Rasmata devient un lieu familial. Ses enfants, tous respectueux, viennent lui prêter main-forte. Sa fille aînée, Oumou Koulsoum, étudiante, affirme avec fierté : « Notre mère est un exemple pour nous. Elle s’est toujours battue pour réussir et aujourd’hui, nous sommes fiers d’elle. Nous espérons suivre son chemin ».

Rasmata Ouédraogo n’est pas qu’une simple vendeuse de charbon. Elle est le symbole vivant du courage féminin, du travail honnête et du sacrifice pour la famille. À Toécin Yaar, son nom inspire respect et admiration. Son parcours est une véritable leçon de vie… Bref, une vraie femme battante.

Oumou KABORE (Stagiaire)

Burkina 24