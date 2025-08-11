Diplomatie : L’Ambassadeur des Pays-Bas en fin de mission fait ses adieux au Chef de l’État

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience ce lundi 11 août 2025, l’Ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther LOEFFEN, en fin de mission. Les échanges ont porté sur le bilan des relations bilatérales entre les deux pays.

« Nous avons discuté de ce qu’on a réalisé ensemble dans les domaines de l’eau, l’agriculture, la santé et l’énergie et surtout avec un focus sur la jeunesse du Burkina Faso », a déclaré la diplomate néerlandaise, satisfaite de son bilan de quatre ans passés au pays des Hommes intègres.

Ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther LOEFFEN
Ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther LOEFFEN

Les quatre centrales d’énergie solaire financées par les Pays-Bas et l’appui à des centres de santé dans des villages du Burkina Faso sont des exemples palpables, selon elle.

Lire également 👉Diplomatie : Les axes de coopération entre le Burkina Faso et les Pays-Bas discutés avec des journalistes

« Nous sommes en train de soutenir aussi la construction de deux hôpitaux de districts, et nous attendons toujours la construction de l’hôpital universitaire à Fada. Ce sont des interventions structurantes et nous avons aussi une approche de développement endogène, c’est-à-dire assister les ménages et les communautés rurales pour leur développement », soutient Madame LOEFFEN.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Diplomatie : En fin de mission, l’Ambassadeur égyptien fait le point de la coopération au Président du Faso

il y a 3 heures

MAC-B : Grâce à l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, des détenus préparent une nouvelle vie

il y a 3 heures
Ouverture officielle de la Direction du guichet unique du foncier 2 de Ouagadougou (DGUF2O)

Foncier à Ouagadougou : Une nouvelle direction pour désengorger le service

il y a 3 heures

Communiqué | La SONATUR appelle à la vigilance contre des arnaques aux parcelles virtuelles

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page