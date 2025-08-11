Diplomatie : L’Ambassadeur des Pays-Bas en fin de mission fait ses adieux au Chef de l’État

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience ce lundi 11 août 2025, l’Ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther LOEFFEN, en fin de mission. Les échanges ont porté sur le bilan des relations bilatérales entre les deux pays.

« Nous avons discuté de ce qu’on a réalisé ensemble dans les domaines de l’eau, l’agriculture, la santé et l’énergie et surtout avec un focus sur la jeunesse du Burkina Faso », a déclaré la diplomate néerlandaise, satisfaite de son bilan de quatre ans passés au pays des Hommes intègres.

Les quatre centrales d’énergie solaire financées par les Pays-Bas et l’appui à des centres de santé dans des villages du Burkina Faso sont des exemples palpables, selon elle.

« Nous sommes en train de soutenir aussi la construction de deux hôpitaux de districts, et nous attendons toujours la construction de l’hôpital universitaire à Fada. Ce sont des interventions structurantes et nous avons aussi une approche de développement endogène, c’est-à-dire assister les ménages et les communautés rurales pour leur développement », soutient Madame LOEFFEN.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso