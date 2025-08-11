Fin des plastiques à usage unique dans les administrations publiques au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans un effort pour lutter contre la pollution, le gouvernement burkinabè a mis en place une interdiction stricte de l’utilisation des kits plastiques à usage unique dans les administrations publiques. Cette mesure, en vigueur depuis le 9 juillet 2025, a été rappelée dans une lettre du secrétaire général du ministère de l’Environnement à son homologue du ministère de la Santé.

Le Dr Bouraïma Kouanda, secrétaire général du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, a sollicité la collaboration du ministère de la Santé pour sensibiliser les responsables à cette nouvelle directive. L’objectif est de promouvoir des solutions locales, écologiques et durables pour remplacer les kits en plastique utilisés lors des pauses-café et des déjeuners.

Lire également 👉 Arrêt des activités de commercialisation de sachet au Burkina Faso : Des importateurs invitent le gouvernement à la discussion

Cette interdiction est l’application concrète de la loi n°045-2024/ALT, adoptée le 30 décembre 2024. Cette loi va plus loin que la simple interdiction, elle prévoit aussi des sanctions sévères contre la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des sacs et kits plastiques jetables, ainsi que contre l’abandon ou le brûlage de ces déchets.

Le ministère de l’Environnement appelle à l’engagement de tous les acteurs pour garantir le respect de cette législation, qui s’inscrit dans la volonté du Burkina Faso de préserver son environnement et de s’aligner sur les objectifs de développement durable.

Source : Agence d’Information du Burkina