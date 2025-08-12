Littérature de santé et du bien-être : Dr Boukary Ouédraogo publie deux ouvrages sur l’optimisation de l’information sanitaire et le leadership

Le Dr Boukary Ouedraogo a présenté le lundi 11 août 2025 à Ouagadougou ses deux nouvelles publications : «Optimiser l’information sanitaire : construire des systèmes intégrés pour des décisions éclairées et Vision inspirée : l’art de conduire le changement». Ces deux ouvrages, complémentaires, conjuguent expertise technique et réflexion sur le leadership.

Fort de son expérience de terrain, le Dr Boukary Ouedraogo a modernisé divers systèmes d’information sanitaire à travers l’Afrique. Il a collaboré avec des organisations internationales et enseigné l’intelligence artificielle et la science des données appliquées à la santé.

Avec plus de 400 pages, Optimiser l’information sanitaire s’attaque à un défi majeur : la fragmentation des données et des informations sanitaires. L’auteur préconise leur intégration, leur harmonisation et leur sécurisation.

« Cet ouvrage donne des pistes de solutionnement qui sont importantes, en ce sens que ce sont des pistes qui permettront d’avoir des données plus efficaces, basées sur des données probantes », a-t-il expliqué.

Poursuivant son propos, l’auteur insiste sur le fait que l’ouvrage comble une problématique existante.« On se rend compte dans cette analyse que la fragmentation des données, liée à la verticalisation sanitaire, est une problématique à laquelle il faut véritablement faire face », a-t-il ajouté.

Dans Vision inspirée : l’art de conduire le changement, une autobiographie en 16 chapitres et 185 pages, l’auteur invite à dépasser les limites de l’époque contemporaine afin de transformer les crises en opportunités. Il y valorise la résilience, la communication empathique, l’intégrité et l’inclusion.

« Vision inspirée est de pouvoir mettre en place un système cohérent et robuste. Il montre qu’il faut un leadership fort, une bonne gouvernance et surtout une bonne collaboration entre les différentes équipes», a-t-il déclaré

Pour le Dr Jean Claude Robert Kargougou, ministre de la Santé et parrain de la cérémonie, ces deux publications sont indissociables.« Ce sont des ouvrages qui sont extrêmement importants pour le système de santé, en ce sens que le ministère de la Santé fera en sorte que nous puissions améliorer la gestion de l’information sanitaire pour une prise de décisions informée », a-t-il assuré.

Le ministre de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, représenté par son chargé de mission, Michel Saba, a également exprimé sa satisfaction sur ces deux ouvrages.

« Ces ouvrages illustrent parfaitement la révolution de l’information que nous vivons. Optimiser l’Information Sanitaire nous montre comment transformer les données en décisions éclairées. Cette approche dépasse largement le secteur de la santé, pour nous enseigner comment construire des systèmes d’information intégrés, sécurisés et efficaces ; des principes que nous appliquons dans tous nos ministères », a-t-il déclaré.

Expert en santé publique, chercheur et formateur, le Dr Boukary Ouedraogo met son expérience au service de la modernisation des systèmes de santé. Passionné par la littérature de santé et de bien-être, il se consacre à l’amélioration des soins grâce à l’intelligence artificielle et à la science des données, jouant un rôle clé dans la transformation numérique de la santé publique.

Aurelle KIENDREBEOGO, Samcia OUALI, Blaise NADEMBEGA (stagiaires)

