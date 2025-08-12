Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : 13 peines à perpétuité et plus de 184 millions F CFA d’amendes en 7 mois

Le Pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a dressé le bilan de ses activités pour la période de janvier à juillet 2025. En sept sessions mensuelles, soixante-cinq (65) dossiers impliquant cent vingt-cinq (125) prévenus ont été jugés, donnant lieu à de lourdes condamnations.

Selon le procureur du Faso, treize (13) personnes ont été condamnées à la prison à vie, tandis que soixante-trois (63) autres ont écopé de peines allant de dix (10) à vingt-et-un (21) ans, assorties d’amendes comprises entre deux (2) et dix (10) millions de francs CFA. Une (01) personne a été condamnée à trois (03) ans de prison et 500 000 F CFA d’amende, et une autre à douze (12) mois de prison avec une amende de 2 millions F CFA.

Au total, les amendes pénales prononcées atteignent 184,5 millions F CFA, en plus de sanctions complémentaires comme la confiscation de biens liés au financement du terrorisme. Plusieurs victimes ont également obtenu des réparations pour les préjudices subis.

Le communiqué met en lumière la clôture de dossiers emblématiques, notamment ceux ouverts après les attaques du 2 mars 2018 contre l’État-Major général des Armées et l’Ambassade de France, ainsi que l’opération antiterroriste du 22 mai 2018 à Rayongo. Dans ces affaires, six (06) prévenus ont été condamnés, dont trois (03) à la perpétuité et trois (03) autres à vingt-et-un (21) ans de prison.

Le procureur a salué l’engagement des acteurs du Pôle, des enquêteurs spécialisés et de toutes les parties prenantes, tout en rappelant que, conformément aux articles 316-3 et 321-92 du code de procédure pénale, les prévenus restent en détention jusqu’à épuisement des voies de recours.

Le parquet a réitéré sa reconnaissance au ministère de la Justice et des Droits humains pour son soutien constant et a encouragé la poursuite d’efforts soutenus afin de garantir une réponse judiciaire ferme et efficace contre le terrorisme au Burkina Faso.



