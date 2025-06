Littérature : « La vision du Capitaine Ibrahim TRAORÉ » écrite par Kiswendsida Jules César Kaboré, Rédacteur en chef adjoint de Burkina 24

publicite

Kiswendsida Jules César Kaboré, journaliste et rédacteur en chef adjoint de Burkina 24 s’est donné une mission audacieuse : rendre accessible, par écrit, la voix d’un homme devenu, en peu de temps, le symbole d’un espoir nouveau pour le pays et pour l’Afrique. « La vision du Capitaine Ibrahim TRAORÉ », c’est ainsi que s’intitule ce livre qui est, en réalité, une compilation minutieuse des discours du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, allant de la période entre octobre 2022 et janvier 2025. Des discours traduits en QR codes… Une innovation au Burkina Faso !

Ce recueil de 238 pages est un cocktail d’une vingtaine de discours prononcés entre octobre 2022 et janvier 2025, par le Capitaine Ibrahim Traoré Président du Faso, Chef de l’État. Plus qu’un simple document, cet ouvrage est un témoignage vivant d’une époque où le pays cherche à panser ses blessures et à tracer une nouvelle voie.

« L’idée d’écrire ce livre est dans l’optique de permettre à la population de comprendre d’où vient le capitaine Ibrahim Traoré, et où il compte embarquer le Burkina Faso », confie l’auteur, révélant ainsi la vocation pédagogique de son œuvre.

Selon l’auteur, ce livre, ce sont les mots mêmes du Capitaine qui parlent sans filtre comme on aime à le dire, ni interprétation afin que chaque Burkinabè puisse saisir la profondeur de ses engagements. « Ce livre est tout ce que le Capitaine Ibrahim Traoré a dit à l’oral qu’on a transposé à l’écrit. Ce livre est vu comme une bibliothèque, un condensé de ses discours », explique Jules César Kaboré, lui-même animé par la conviction que les faits sont sacrés.

Plus qu’une simple transcription des discours du chef de l’État, ce livre s’ouvre à une modernité qui dialogue avec son temps. A la fin de chaque discours, un QR code est mis à la disposition des lecteurs afin de leur permettre de visionner l’intégralité des interventions s’ils le souhaitent. Une innovation pensée pour ceux qui préfèrent entendre la voix, voir le regard et ressentir l’émotion brute là où les mots imprimés seuls ne suffisent parfois pas.

Ce recueil porte un message d’espoir et d’unité. Le Capitaine Traoré y appelle à la mobilisation collective contre le terrorisme, à la refondation des institutions et à un panafricanisme assumé, invitant tous les Burkinabè à être acteurs de leur destin.

« C’est aussi un livre de mémoire, d’histoire », insiste l’auteur pour qui il s’agit de bâtir un socle de compréhension dans un pays où les archives officielles manquent souvent, mais où la parole reste un trésor.

Des discours accessibles à seulement 4 000 F CFA

Ce livre ne se limite pas à la sphère nationale. Des projets sont en cours pour traduire cet ouvrage en plusieurs langues et le diffuser au-delà des frontières afin que le récit d’une nation en quête de paix et de renouveau touche un public plus large. L’œuvre est disponible pour l’instant aux éditions Plum’Afrik, à librairie DIACFA et à la librairie Mercury au prix unitaire de 4 000 F CFA.

En rappel, l’auteur est lauréat de plusieurs prix en journalisme. Il mêle dans cet ouvrage ses compétences journalistiques à sa passion pour la mémoire collective. Ce premier livre est pour lui une manière d’écrire l’histoire, de faire voyager ce livre à l’extérieur du pays, afin que toute personne intéressée par les discours du Capitaine Ibrahim Traoré puisse le posséder. Des perspectives ne manquent pas. L’auteur n’en dira pas plus…

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

