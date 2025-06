SanlamAllianz : Une nouvelle ère pour l’assurance au Burkina Faso

publicite

Le mardi 10 juin 2025, Sanlam assurance a officiellement dévoilé sa nouvelle identité, devenant SanlamAllianz. Ce changement n’est pas anodin ; il incarne une vision ambitieuse visant à dynamiser le secteur de l’assurance en Afrique et au-delà. La cérémonie de rebranding s’est déroulée dans la soirée du même jour, devant un parterre d’invités.

Une nouvelle ère souffle dans l’univers des assurances avec l’union stratégique de Sanlam et Allianz, donnant naissance à SanlamAllianz. Cette fusion est bien plus qu’un simple changement de nom ou d’identité visuelle, mais représente plutôt une synergie stratégique profonde entre deux leaders mondiaux de l’assurance.

L’objectif de cette alliance est de combiner l’expertise locale de Sanlam avec la solidité financière internationale d’Allianz. Cette collaboration vise à révolutionner le secteur de l’assurance, en proposant des solutions innovantes et en renforçant la portée et l’efficacité des services d’assurance, notamment en Afrique et sur les marchés émergents.

« Une alliance entre deux géants, c’est certainement pour être beaucoup plus fort, pour mieux servir les clients, les offrir une grande capacité financière, et permettre à nos clients de pouvoir s’adosser à un assureur qui est très solide », a clarifié Si Salifou Traoré, Directeur général SanlamAllianz.

Unis pour le bien-être de leurs clients, SanlamAllianz compte bien s’armer d’innovations pour leur assurer des services de qualité défiant toute concurrence. Le directeur général de SanlamAllianz a d’ailleurs souligné les bénéfices concrets pour les assurés.

« Le client va gagner la diversité des produits déjà, car, comme vous le savez, ces deux géants de l’assurance nous permettent d’avoir une large gamme de produits. Cela nous permet également d’avoir des couvertures d’assurance plus solides, ce qui rassure beaucoup plus le client ».

Cette synergie entre Sanlam et Allianz vise à offrir non seulement une palette de produits plus vaste, mais aussi des garanties renforcées, assurant une tranquillité d’esprit accrue aux clients.

Dans un marché de l’assurance foisonnant, la fusion entre Sanlam et Allianz, donnant naissance à SanlamAllianz, se distingue par son engagement envers l’innovation. L’objectif est donc de se différencier de la concurrence en proposant une nouvelle gamme de produits.

Delphine Traoré, directrice générale de SanlamAllianz groupe, assurance non-vie, a précisé cette orientation stratégique. « La première chose, c’est l’innovation. On ne compte pas vendre des produits qui sont sur le marché depuis plusieurs années.

Il s’agit surtout de ne pas continuer à faire ce que nous-mêmes faisions en tant qu’assureurs depuis plusieurs années, mais d’apporter des produits innovants ». Cette déclaration souligne la volonté de SanlamAllianz de rompre avec les approches traditionnelles et d’offrir des solutions d’assurance renouvelées, adaptées aux besoins actuels et futurs des clients.

Témoin de cette avancée dans l’arène des assurances, le ministère de l’Économie et des Finances a salué avec enthousiasme cette initiative ambitieuse. Il a non seulement exprimé son plein soutien à SanlamAllianz, mais a également réaffirmé son engagement à accompagner la nouvelle entité dans l’atteinte de ses objectifs.

Ce soutien gouvernemental souligne l’importance stratégique de cette fusion pour le développement du secteur de l’assurance et de l’économie en général.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24