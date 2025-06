Fusion Sanlam-Allianz : Naissance d’un géant de l’Assurance au Burkina Faso

publicite

Une nouvelle entité, SanlamAllianz Burkina Faso, est née le 2 avril 2024 de la fusion de Sanlam et Allianz. Ce rebranding, dévoilé lors d’une conférence de presse à Ouagadougou le mardi 10 juin 2025, marque bien plus qu’un simple changement de nom, il incarne une synergie stratégique majeure entre deux leaders mondiaux de l’assurance, alliant expertise locale et solide puissance financière internationale.

Ce changement se traduit concrètement par plusieurs avancées significatives. Premièrement, une offre de services améliorée est promise. « Nous capitalisons sur le savoir-faire de Sanlam et d’Allianz pour proposer des solutions d’assurance encore plus adaptées aux besoins de nos clients, qu’ils soient particuliers, entreprises ou institutions », a souligné la direction de SanlamAllianz Burkina Faso. Les clients bénéficieront d’un portefeuille de produits élargi et d’une expérience client plus fluide, fruit de cette alliance.

Deuxièmement, la fusion entraîne un renforcement de la solidité financière et de la capacité d’innovation. Avec plus de 240 ans d’expérience cumulée, 30 millions de clients et un portefeuille d’actifs de près de 3 milliards de dollars à l’échelle du groupe, SanlamAllianz dispose désormais de ressources accrues pour proposer des produits plus compétitifs et améliorer l’expérience client.

Salifou Traoré, Directeur général de SanlamAllianz Burkina Faso, a insisté sur cet aspect. « C’est l’assurance d’un service encore plus performant, d’une proximité renforcée et d’une offre beaucoup plus enrichie. L’assurance, c’est d’abord la sécurité, donc qui dit sécurité dit protection forte. Plus on devient gros, plus on a des capitaux nécessaires pour pouvoir faire face à l’engagement », a-t-il rappelé.

Troisièmement, malgré le changement de marque, la nouvelle entité assure une continuité dans son engagement local. « Notre engagement envers nos clients et partenaires au Burkina Faso demeure intact. Nous restons proches de nos assurés et poursuivons notre mission de protection avec encore plus de dynamisme et d’efficacité », a affirmé la direction.

Au-delà de ces aspects opérationnels, SanlamAllianz Burkina Faso entend jouer un rôle clé dans le développement du marché burkinabé de l’assurance et contribuer activement à l’essor économique du pays. L’un des axes majeurs est le renforcement de l’inclusion assurantielle. L’ambition est d’élargir l’accès à l’assurance, notamment pour les PME, les travailleurs du secteur informel et les populations rurales, afin de réduire leur vulnérabilité aux risques.

L’innovation et la digitalisation sont également au cœur de cette stratégie. L’entreprise compte renforcer la digitalisation de ses services pour une expérience client plus fluide et rapide, rendant l’assurance plus accessible.

Abdellatif Mouad, Directeur régional de SanlamAllianz pour l’Afrique de l’ouest et centrale, a rappelé le passé novateur de Sanlam au Burkina Faso. « Nous étions les premiers à implémenter un chèque auto-express afin d’accélérer l’utilisation d’une assurance automobile à moins de 72 heures pour le dommage matériel ». Il a ajouté que cette fusion apportera un plus pour le marché burkinabè.

Enfin, en tant qu’entreprise « citoyenne », SanlamAllianz Burkina Faso intensifiera sa contribution au développement durable à travers des actions de responsabilité sociale et des investissements structurants.

Salifou Traoré a conclu en ces termes : « Ce jour marque le début d’une nouvelle ère, une ère faite de confiance, d’innovation et d’un engagement renouvelé envers tous ceux que nous servons. Avec SanlamAllianz, nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre de l’assurance au Burkina Faso, ensemble avec vous et pour un avenir plus sûr et plus prospère et plus inclusif ».

Akim KY

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24