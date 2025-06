2e édition des rencontres de l’APSGI-UEMOA : La bourse, un levier pour l’épargne et le développement

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après Abidjan et Dakar, Ouagadougou, la capitale burkinabè a accueilli le mercredi 4 juin 2025 la deuxième édition des Rencontres de l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation de l’UEMOA (APSGI-UEMOA). Sous le thème « Avec la bourse, investir aujourd’hui pour mieux vivre demain », cet événement a mis en lumière le potentiel souvent sous-estimé du marché financier régional pour l’épargne individuelle et le financement des économies de l’Union.

L’objectif de ces rencontres est de démystifier l’univers boursier, souvent perçu comme complexe, afin de le rendre accessible à tous à travers des discussions et réflexions.

Il s’agit de souligner le rôle de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) comme une plateforme efficace pour faire fructifier l’épargne et financer une multitude de projets personnels, qu’il s’agisse de la préparation à la retraite, de l’acquisition immobilière ou de l’éducation des enfants.

William Toé, chargé de mission représentant le Ministre de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, a ouvert l’événement en saluant cette initiative. « Le développement d’un marché financier dynamique, inclusif et sécurisé est un défi majeur pour le financement durable de nos économies », a-t-il déclaré tout en soulignant l’importance pour son département de soutenir l’APSGI dans sa mission de mobilisation de l’épargne et de canalisation des ressources.

Ce soutien ministériel s’explique par la nécessité de diversifier les sources de financement du développement, la bourse représentant un levier essentiel dans ce contexte. « La bourse n’est plus un outil réservé à une élite. C’est un instrument accessible à tous, à condition d’être bien encadré et sécurisé, et c’est à quoi votre association contribue efficacement », a-t-il ajouté.

Créée en 1998, l’APSGI regroupe 35 Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) réparties dans les 8 pays de l’UEMOA. Sa mission est multiple : défendre les intérêts de ses membres, participer activement à la réglementation du marché financier régional, favoriser la coopération entre professionnels et représenter la profession auprès des autorités comme la BRVM, le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) et le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). L’association joue également un rôle crucial dans la gestion du Fonds de Protection des Épargnants et la promotion des valeurs mobilières.

Soualiou Fadiga, Directeur Exécutif de l’APSGI-UEMOA, a dressé un tableau réaliste des défis et des opportunités. « Le verre est à moitié plein », a-t-il affirmé, constatant le faible nombre de comptes-titres, environ 200 000, atteignant 300 000 avec les OPCVM, au regard des 150 millions d’habitants de l’UEMOA. La pénétration du marché reste donc limitée.

Cependant, les performances de la BRVM sont encourageantes, di-t-il, « elle se positionne comme la cinquième bourse du continent africain, avec une capitalisation globale dépassant les 20 000 milliards de francs CFA. Depuis sa création, la bourse a permis aux États et aux entreprises de lever 21 000 milliards de francs CFA pour financer leurs budgets et infrastructures ».

Le défi majeur réside dans l’augmentation du nombre de sociétés cotées. Avec seulement 48 entreprises pour huit pays, des efforts sont déployées par l’APSGI et la BRVM pour encourager les privatisations d’entreprises publiques et sensibiliser les grandes PME régionales aux avantages d’une cotation. L’introduction en bourse offre non seulement de nouvelles ressources, mais aussi une amélioration de la gouvernance et de la transparence, des atouts essentiels pour le développement et la pérennité des entreprises, souligne-t-il.

Les Rencontres de l’APSGI 2025 sont ainsi un appel à l’action pour une véritable culture de l’investissement à long terme.

Akim KY

Burkina 24