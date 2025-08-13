CHAN 2024 : Battus par les Mourabitounes, les Etalons locaux renvoyés à la maison

Les Étalons du Burkina Faso ne disputeront pas les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024. Ils ont été battus par la Mauritanie ce mercredi 13 août 2025.

41e minute, Abdoulaye Touré commet une faute sur un joueur Mauritanien. Après consultation de la VAR, c’est le rouge.

Les Étalons sont réduits à 10. En infériorité numérique, les poulains de Issa Balboné cèdent quatre minutes plus tard (1-0), juste avant la pause.

Sur un penalty, Alassane Diop donne l’avantage à la Mauritanie (1-0). Ce sera l’unique but de la rencontre et celui de la victoire des Mourabitounes.

Dans cette rencontre, les Burkinabè se sont illustrés par excès d’engagement commettant beaucoup de fautes. Ils ne réussiront pas à revenir au score.

Avec cette défaite et trois points au compteur, les Étalons, qui voulaient marquer l’histoire, sont éliminés du tournoi. Il reste cependant un match à disputer pour l’équipe nationale locale durant ce CHAN.

Les Étalons ne peuvent plus rattraper la Mauritanie (2e) qui compte 7 points derrière la Tanzanie en tête avec 9 points.