CHAN 2024 : « Sur le plan offensif, on a été inexistants », affirme Issa Balboné après Burkina Faso # Mauritanie

C’est fini pour les Étalons au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024 après leur défaite (1-0) face à la Mauritanie le mercredi 13 août 2025. Pour Issa Balboné, le sélectionneur des Étalons locaux, certaines décisions arbitrales ont desservi son équipe.

« Sur le plan offensif, on a été inexistants parce qu’on a eu beaucoup d’occasions qu’on n’a pas pu concrétiser », assume d’entrée Issa Balboné à la fin de la rencontre. Pour cette rencontre, les Étalons, qui voulaient prendre l’ascendant dès le début, se sont montrés agressifs. Cependant, certaines agressivités ont porté préjudice à l’équipe burkinabè, réduite à 10 avec l’expulsion d’Abdoulaye Touré (41e minute).

« Ce qui a fait défaut ce soir. Je pense qu’ils ont été agressifs sur le ballon mais pas sur l’adversaire. Si vous voyez le carton rouge qui vient déstabiliser l’équipe, le joueur joue le ballon. L’adversaire vient cogner notre joueur et l’arbitre sort le carton rouge. Je ne sais pas si c’est la VAR ou l’arbitre qui a pris la décision mais je pense qu’il n’y avait pas faute », raconte Issa Balboné, visiblement déçu de cette contre-performance de son équipe.

Pour leur quatrième participation au CHAN, les Étalons locaux n’ont toujours pas franchi la phase de poules. Sur le terrain, les joueurs n’ont pas paru à leur meilleur niveau par rapport à celle qui a qualifié l’équipe pour le CHAN, notamment face à la Côte d’Ivoire. Certains joueurs clés de cette qualification étaient absents car n’évoluant plus dans le championnat burkinabè.

Ce n’est pas là que se trouve le problème selon Balboné : « Nous ne regrettons aucun joueur. Ce sont des footballeurs, il y a la forme du moment qui joue. Il y a tout ce qui peut arriver dans le football comme la méforme. J’ai été joueur ; je sais ce qui peut arriver dans le football de haut niveau. Ces enfants ont appris et dorénavant, ils pourront faire une bonne compétition », commente-t-il.

Il reste encore un match à disputer pour les Étalons du Burkina Faso à Madagascar. Déjà éliminés, les Étalons devront essayer d’assurer une bonne prestation à ce CHAN avant de rentrer.