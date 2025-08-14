Élimination du Burkina au CHAN 2024 : « On est déçu de cette défaite » (Yves Koutiama)

Yves Koutiama fait partie des joueurs qui ont pris part au match entre le Burkina Faso et la Mauritanie le mercredi 13 Août 2025 pour leur troisième match du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2025. Pour lui, l’équipe est passée à côté de son match.

Défaits par la Tanzanie (2-0) et après s’être remis en selle face à la Centrafrique (4-2), les Étalons se devaient d’éviter une défaite. Les hommes de Issa Balboné n’ont pas réussi cette mission. Face à la Mauritanie, les locaux burkinabè n’ont pas été à la hauteur. Ils ont du s’incliner (1-0) sur un but inscrit sur penalty. Yves Koutiama, reconnait que l’équipe est passée à côté de son match.

« Je pense que rien n’a marché. On se devait de gagner le match pour continuer. On a perdu. On est déçu de cette défaite et de l’élimination », assure-t-il à l’issue de la rencontre.

Travailler et revenir

Critiqué sur le fond du jeu, il estime que cette fois, l’équipe burkinabè s’était amélioré. Malheureusement, le résultat n’a pas suivi. « On va travailler pour revenir. Aujourd’hui, on a pu dérouler. En deuxième période, on a déposé le ballon.

On a joué. On va beaucoup travailler pour créer le beau jeu et terminer avec des buts », promet-il pour la suite de la compétition. Il reste encore un match à disputer face à Madagascar le samedi 16 août prochain contre Madagascar.

Avec quatre points, l’équipe n’a pas, non plus, montré un bon visage dans le jeu. Yves Koutiama n’est pas d’avis. « Je ne dirai pas qu’on est faible parce qu’on a dominé la Mauritanie. Malheureusement, on a pris un but sur penalty. On a tout donné. On s’est donné à fond mais ça n’a pas donné », répond-t-il.

La dernière rencontre sera un match sans enjeu pour le onze burkinabè. Peut-être l’occasion de se faire plaisir.