Ouagadougou accueille la 1ʳᵉ édition du Festival international des enfants

Du 14 au 16 août 2025, l’Association Manegbingba organise à Ouagadougou la première édition du Festival international des enfants, placé sous le signe de la promotion de la culture, de l’éducation et de l’épanouissement des jeunes générations.

Venus de divers horizons, des enfants âgés de 10 à 15 ans ont présenté leur savoir-faire à travers différents ateliers, notamment l’art culinaire et la fabrication d’objets créatifs. Pour Rosine Sawadogo, promotrice du festival et présidente de l’Association Manegbingba, l’objectif est clair : offrir un espace d’expression et de valorisation des talents des jeunes.

« L’idée, c’est de rassembler les enfants et de leur offrir une scène pour s’exprimer. Souvent, ils créent à la maison, mais personne ne le voit. Cette occasion leur permet de se révéler et d’être découverts », a-t-elle expliqué.

Elle a également insisté sur l’importance de l’implication parentale. « Beaucoup de parents manquent de temps pour le suivi de leurs enfants. Ce festival leur donne l’occasion d’accompagner leurs enfants et de partager des activités comme la cuisine», a précisé Rosine Sawadogo.

Michel Yaméogo, représentant le ministre de l’Éducation nationale, s’est dit impressionné par les réalisations des participants.

« J’ai été agréablement surpris par l’ensemble des œuvres produites. Les enfants ont libéré leur génie créateur et réalisé de belles choses. Le ministère est fier, car ces résultats reflètent aussi les fruits de notre action éducative », a-t-il indiqué.

Même enthousiasme du côté de Marguerite Douanio, représentant le ministre en charge de la Culture. « L’art et la culture sont des vecteurs puissants d’éducation, de cohésion sociale et de développement personnel. Ce festival incarne parfaitement cette vision », a-t-elle précisé.

En rappel, le Festival international des enfants se tient au CENASA avec un programme riche visant à stimuler la créativité et le savoir-faire des jeunes.

Vincent SAVADOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaires)

