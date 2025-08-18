Sécurité et identification : Le Burkina Faso passe exclusivement au passeport AES

publicite

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, accompagné du Secrétaire général, le Commandant Ahmed OUEDRAOGO, du Directeur général de la Police nationale et du Directeur général de l’Office National d’Identification (ONI)a effectué ce lundi 18 août 2025 une visite à la Division de la Migration (DM) et à l’ONI.

Cette sortie avait pour objectif de s’assurer de l’effectivité de la production des passeports AES au Burkina Faso, d’évaluer la capacité de l’ONI à répondre à la demande croissante, de constater les conditions de travail du personnel et de vérifier les commodités offertes aux demandeurs.

Du pré-enrôlement à la production définitive, en passant par l’enrôlement, le Ministre SANA s’est dit satisfait des conditions de travail du personnel ainsi que de l’effectivité de la production des passeports AES au Burkina Faso. Il a également salué l’augmentation de la capacité de production de l’ONI par rapport aux années antérieures.

Selon le Directeur général de l’ONI, Arzouma Parfait LOURE, depuis septembre 2024, date de lancement du nouveau passeport, l’Office a enregistré 102 000 passeports produits. Plus de 700 passeports sont désormais délivrés par jour, et le délai de délivrance, actuellement fixé à 10 jours maximum, devrait être progressivement réduit grâce au système d’enrôlement express en préparation.

Ce dispositif permettra d’offrir plus de commodités aux demandeurs et de leur remettre le document dans un délai très court.

Le Ministre SANA a également apprécié la qualité de l’accueil réservé aux usagers et a donné des instructions pour renforcer davantage les conditions d’accueil et de service au sein des entités concernées, dans l’intérêt des populations.

À cet effet, il a instruit que les travaux d’amélioration en cours qui portent notamment sur l’augmentation du nombre de toilettes, la construction de halls d’attente supplémentaires et le renforcement de l’hygiène des lieux soient finalisés au plus tard le 30 septembre 2025, afin de garantir aux usagers un meilleur confort dans l’obtention de leur passeport. Source : DCRP/MSECU