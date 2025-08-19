L’Union Africaine veut une nouvelle carte du monde pour rétablir la place du continent

Burkina 24 Group Envoyer un courriel il y a 13 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Le Conseil de Sécurité de l'Union Africaine (Image d'illustration).
publicite

L’Union Africaine (UA) plaide pour une redéfinition de la représentation géographique mondiale, estimant que la projection de Mercator sous-estime la taille réelle de l’Afrique. Cette initiative intervient alors que le continent est le théâtre de multiples développements politiques, sociaux et sportifs.

L’UA soutient activement la campagne « Correct The Map », portée par Africa No Filter et Speak Up Africa. Cette initiative promeut la projection Equal Earth (2018), conçue pour refléter plus fidèlement les proportions des continents.

Lire également 👉Avec « .africa », l’Afrique a désormais une identité numérique

Selon l’UA, la carte de Mercator, encore largement utilisée, présente l’Afrique comme à peine plus vaste que le Groenland, alors qu’en réalité, le continent est 15 fois plus grand. L’objectif est de rétablir une image plus juste du monde, valorisant la place stratégique et géographique de l’Afrique.

Source : DW Africa

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Burkina 24 Group Envoyer un courriel il y a 13 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Burkina 24 Group

Burkina 24 Group

Les articles signés sont la propriété de Burkina24. LeFaso envoie ses articles au redacteur en chef du média.

Articles similaires

Assainissement à Bobo : Le ministre Roger Baro remet des toilettes publiques modernes à la commune

il y a 1 heure

Sécurité et identification : Le Burkina Faso passe exclusivement au passeport AES

il y a 3 heures

Reconquête du territoire national : Le Directeur Général de la Police Nationale en excursion auprès des unités combattantes (GUMI et VDP) au front

il y a 8 heures

La dépouille d’Alino Faso est arrivée à Ouagadougou

il y a 9 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page