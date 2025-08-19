L’Union Africaine veut une nouvelle carte du monde pour rétablir la place du continent
L’Union Africaine (UA) plaide pour une redéfinition de la représentation géographique mondiale, estimant que la projection de Mercator sous-estime la taille réelle de l’Afrique. Cette initiative intervient alors que le continent est le théâtre de multiples développements politiques, sociaux et sportifs.
L’UA soutient activement la campagne « Correct The Map », portée par Africa No Filter et Speak Up Africa. Cette initiative promeut la projection Equal Earth (2018), conçue pour refléter plus fidèlement les proportions des continents.
Selon l’UA, la carte de Mercator, encore largement utilisée, présente l’Afrique comme à peine plus vaste que le Groenland, alors qu’en réalité, le continent est 15 fois plus grand. L’objectif est de rétablir une image plus juste du monde, valorisant la place stratégique et géographique de l’Afrique.
