Annonce | VOYAGE D’AFFAIRES EN CHINE – 3e ÉDITION 🇨🇳
📅 Du 15 au 28 Octobre 2025
📍 FOIRE DE CANTON – L’événement commercial à ne pas manquer !
✨ Vous êtes entrepreneur, commerçant ou porteur de projet ? Venez découvrir des opportunités uniques, rencontrer des fournisseurs et développer votre réseau à l’international ! 🌍
🔵 Coût global : 2.750.000 FCFA
✅ Inclut :
✔ Visa
✔ Billet d’avion
✔ Hébergement
✔ Transport sur place
✔ Badge d’accès gratuit à la foire
✔ Visite touristique
✔ Assurance voyage
✔ Rencontre B to B avec des fournisseurs
📌 Date limite d’inscription : 05 SEPTEMBRE 2025
📍 Lieu : KAMBOUINSIN, en face de la BSIC
📞 Contact & Infos :
📲 +86 19587445347
📲 +226 58006994 / 70537862
🌟 Ne ratez pas cette opportunité de donner une dimension internationale à vos affaires !
👉 Réservez votre place dès maintenant, les places sont limitées
