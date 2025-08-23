Annonce | VOYAGE D’AFFAIRES EN CHINE – 3e ÉDITION 🇨🇳

📅 Du 15 au 28 Octobre 2025
📍 FOIRE DE CANTON – L’événement commercial à ne pas manquer !

✨ Vous êtes entrepreneur, commerçant ou porteur de projet ? Venez découvrir des opportunités uniques, rencontrer des fournisseurs et développer votre réseau à l’international ! 🌍

🔵 Coût global : 2.750.000 FCFA
✅ Inclut :
✔ Visa
✔ Billet d’avion
✔ Hébergement
✔ Transport sur place
✔ Badge d’accès gratuit à la foire
✔ Visite touristique
✔ Assurance voyage
✔ Rencontre B to B avec des fournisseurs

📌 Date limite d’inscription : 05 SEPTEMBRE 2025

📍 Lieu : KAMBOUINSIN, en face de la BSIC

📞 Contact & Infos :
📲 ‪+86 19587445347‬
📲 ‪+226 58006994‬ / 70537862

🌟 Ne ratez pas cette opportunité de donner une dimension internationale à vos affaires !

👉 Réservez votre place dès maintenant, les places sont limitées

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

