Faso Mêbo : Des Agents de la Vie Scolaire font un don de 10 tonnes de ciment

Le collectif des Agents de la Vie Scolaire (AVS) a fait un don de 10 tonnes de ciment ce jeudi 28 août 2025 au quartier général de l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Ouagadougou. Un geste fort qui traduit leur volonté de répondre à l’appel patriotique et d’accompagner les initiatives de développement du pays.

Le collectif des Agents de la Vie Scolaire a apporté sa contribution à l’initiative Faso Mêbo à travers un don de 10 tonnes de ciment et a participé à aider à la confection de pavés sur le site de Faso Mêbo. Le but de cette contribution est de participer à l’embellissement des villes et à l’autonomie du Burkina Faso.

Pour Bassirou Ouédraogo, coordonnateur adjoint des Agents de la Vie Scolaire (AVS) pour Faso Mêbo, cette action répond à l’appel du Président du Faso. L’initiative Faso Mêbo, lancée pour mobiliser les énergies et les ressources nationales, vise notamment à embellir les villes et à renforcer l’autonomie du Burkina Faso.

« Nous avons décidé, ce n’est pas une association, ni un groupe de syndicats, mais le personnel de l’éducation qui s’occupe des enfants dans les écoles qui se sont associés de plus de 600 membres pour donner notre contribution pour le développement du pays. Parce que nous voyons que le Président veut le développement du Burkina Faso », a renchéri Thomas Nayaogue, secrétaire général des AVS.

Il a également invité tous ceux qui n’ont pas encore emboîté le pas, à le faire. « J’invite ici tous ceux qui n’ont pas encore emboité le pas plus précisément les travailleurs de la fonction publique et les politiciens à venir pour qu’ensemble, on puisse bâtir notre pays le Burkina Faso », a-t-il fait entendre.

Vincent SAVADOGO et Blaise NADEMBEGA (stagiaires)

