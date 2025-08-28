Burkina Faso : Suspension de l’association « Jeunesse Solidarité et Vaillante » pour trois mois

publicite

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Mobilité du Burkina Faso a annoncé la suspension de l’association « Jeunesse Solidarité et Vaillante » pour une période de trois mois. Cette décision fait suite à un rapport émanant du gouverneur de la région du Guiriko, qui a pointé du doigt les agissements de l’organisation.

L’arrêté officiel, a été signé par le Ministre d’État Émile ZERBO. L’association, qui avait été légalement reconnue en 2021, se voit désormais temporairement interdite d’exercer toute activité.

La mesure s’appuie sur une base juridique solide, citant plusieurs textes de loi en vigueur au Burkina Faso, dont la Constitution et la Charte de la Transition. L’article 79 de la loi sur la liberté d’association est spécifiquement mentionné comme fondement de la suspension.

Bien que la décision soit officielle, l’arrêté ne précise pas la nature exacte des faits reprochés à l’association. Seul un rapport du gouverneur du Guiriko est cité comme motif de la sanction. Le Ministère a indiqué que l’arrêté serait publié et communiqué à tous les services concernés pour son exécution.

Cette suspension marque un rappel ferme de la nécessité pour les organisations de la société civile de se conformer strictement aux lois et règlements du pays.

