Communiqué | Développement : l’EP du dépôt SONABHY de Péni définitivement réceptionné

Ce 22 août 2025, a eu lieu la réception définitive de l’Embranchement Particulier (EP), réalisé par les équipes de SITARAIL au compte de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY), pour l’approvisionnement de son nouveau dépôt à Péni.

Avec une capacité de 104.000m³, ce dépôt pétrolier est l’un des plus importants d’Afrique de l’Ouest.

Composé de 3 voies d’une capacité d’accueil de 46 wagons, dont 30 wagons pour les hydrocarbures et 16 pour le gaz butane, cet embranchement contribuera à accroître les capacités de stockage de la SONABHY et, par conséquent, l’approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers pour la satisfaction des consommateurs.

Selon les responsables de l’entreprise, la réception définitive de cet ouvrage certifié conforme aux normes par les experts en charge du contrôle (notamment de la SOPAFER-B) témoigne du savoir-faire des cheminots et confirme l’engagement de SITARAIL pour la pérennisation du chemin de fer en tant que maillon essentiel dans l’approvisionnement du Burkina Faso et des pays de l’hinterland.