Communiqué | Développement : l’EP du dépôt SONABHY de Péni définitivement réceptionné

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 17 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Ce 22 août 2025, a eu lieu la réception définitive de l’Embranchement Particulier (EP), réalisé par les équipes de SITARAIL au compte de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY), pour l’approvisionnement de son nouveau dépôt à Péni.

Avec une capacité de 104.000m³, ce dépôt pétrolier est l’un des plus importants d’Afrique de l’Ouest.

Composé de 3 voies d’une capacité d’accueil de 46 wagons, dont 30 wagons pour les hydrocarbures et 16 pour le gaz butane, cet embranchement contribuera à accroître les capacités de stockage de la SONABHY et, par conséquent, l’approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers pour la satisfaction des consommateurs.

Selon les responsables de l’entreprise, la réception définitive de cet ouvrage certifié conforme aux normes par les experts en charge du contrôle (notamment de la SOPAFER-B) témoigne du savoir-faire des cheminots et confirme l’engagement de SITARAIL pour la pérennisation du chemin de fer en tant que maillon essentiel dans l’approvisionnement du Burkina Faso et des pays de l’hinterland.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 17 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Ouagadougou : La LONAB fait de nouveaux multimillionnaires au 4+1

il y a 2 heures

Sécurité et développement : Les gendarmes de l’ESRI II en renfort aux paysans de la Boucle du Mouhoun

il y a 2 heures

Enseignement supérieur au Burkina Faso : L’année académique 2025-2026 démarre avec de nouvelles offres basées sur la spécialisation

il y a 2 heures

Camp Vacances Faso Mêbo Edition du Guiriko : C’est parti pour dix jours de formation au profit de plus de 500 enfants au GIFA

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page