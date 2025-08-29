Éliminatoires Ligue des championnes féminines : L’USFA s’incline devant l’ASEC (3-0)

publicite

L’Union sportive des forces armées (USFA) a perdu son deuxième match des éliminatoires de la Ligue des championnes féminines face à l’ASEC d’Abidjan ce vendredi 29 Août 2025.

L’enjeu de cette rencontre était la première place du groupe A, composé de trois équipes. L’USFA a tenu une trentaine de minutes avant de céder face à l’ASEC (3-0).

Qualifiée malgré la défaite, l’équipe militaire affrontera le premier du groupe A composé de Baylesa Queens, Police Ladies du Ghana, Sam Nelly du Bénin et ASKO du Togo.