Éliminatoires Ligue des championnes féminines : L’USFA s’incline devant l’ASEC (3-0)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 4 minutes
0 Moins d’une minute
L'équipe féminine de l'USFA disputera les demi-finales malgré sa défaite face à l'ASEC.
publicite

L’Union sportive des forces armées (USFA) a perdu son deuxième match des éliminatoires de la Ligue des championnes féminines face à l’ASEC d’Abidjan ce vendredi 29 Août 2025.

L’enjeu de cette rencontre était la première place du groupe A, composé de trois équipes. L’USFA a tenu une trentaine de minutes avant de céder face à l’ASEC (3-0).

Qualifiée malgré la défaite, l’équipe militaire affrontera le premier du groupe A composé de Baylesa Queens, Police Ladies du Ghana, Sam Nelly du Bénin et ASKO du Togo.

Lire aussi 👉🏿Qualification ligue des championnes féminines : L’US Forces armées (USFA) bat l’AS GNN

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 4 minutes
0 Moins d’une minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Mauritanie : Au moins 69 morts et des dizaines de disparus dans un naufrage de migrants

il y a 53 secondes

États-Unis : Trump révoque la protection policière de Kamala Harris

il y a 4 minutes

Communiqué | Développement : l’EP du dépôt SONABHY de Péni définitivement réceptionné

il y a 2 heures

Ouagadougou : La LONAB fait de nouveaux multimillionnaires au 4+1

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page