Éliminatoires Ligue des championnes féminines : L’USFA s’incline devant l’ASEC (3-0)
publicite
L’Union sportive des forces armées (USFA) a perdu son deuxième match des éliminatoires de la Ligue des championnes féminines face à l’ASEC d’Abidjan ce vendredi 29 Août 2025.
L’enjeu de cette rencontre était la première place du groupe A, composé de trois équipes. L’USFA a tenu une trentaine de minutes avant de céder face à l’ASEC (3-0).
Qualifiée malgré la défaite, l’équipe militaire affrontera le premier du groupe A composé de Baylesa Queens, Police Ladies du Ghana, Sam Nelly du Bénin et ASKO du Togo.
Lire aussi 👉🏿Qualification ligue des championnes féminines : L’US Forces armées (USFA) bat l’AS GNN
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !