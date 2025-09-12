Accident sur la RN12 à Lantao : Deux morts et douze blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi 12 septembre 2025 sur la Route Nationale 12 (RN12), dans le village de Lantao, province du Poni.

Selon la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP), un véhicule de transport en commun s’est renversé, causant la mort de deux (02) passagers. Douze (12) autres personnes ont été blessées, dont cinq (05) grièvement. Tous les blessés ont été évacués au Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua pour une prise en charge médicale.

Sécurité routière : En février 2025, le Burkina Faso a enregistré 1 120 accidents, ayant causé 64 décès et 513 blessés

La BNSP rappelle aux usagers de la route la nécessité du respect strict du code de la route et de la mise à jour régulière de la visite technique des véhicules, afin de prévenir de tels drames.

Source : Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP)

