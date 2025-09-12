Communiqué | Tirage FASO LOTO 5/90 « Welhy » Vendredi 12 Septembre 2025

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 32 secondes
0 Moins d’une minute
publicite

📅 Résultats du Tirage – Vendredi 12 Septembre 2025
🎟️ Tirage N° 2025/109
Les numéros gagnants sont : 59 – 68 – 49 – 82 – 8 🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.

 

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 32 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Accident sur la RN12 à Lantao : Deux morts et douze blessés

il y a 45 minutes

Le Chef de l’État insiste sur l’implication des populations dans la réalisation des infrastructures

il y a 4 heures

Communiqué | Avis de recrutement : Directeur Commercial – Ouagadougou

il y a 5 heures

Communiqué | Avis de recrutement : Designer Multimédia – Ouagadougou

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page