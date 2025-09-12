Communiqué | Tirage FASO LOTO 5/90 « Welhy » Vendredi 12 Septembre 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

📅 Résultats du Tirage – Vendredi 12 Septembre 2025

🎟️ Tirage N° 2025/109

Les numéros gagnants sont : 59 – 68 – 49 – 82 – 8 🎉

👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?

Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé

📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.

Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀

⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.