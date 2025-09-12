Communiqué | Avis de recrutement : Directeur Commercial – Ouagadougou

Offre d’emploi : Directeur Commercial – Ouagadougou

Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso Date d’entrée en service : 1er octobre 2025

À propos de l’entreprise : Notre entreprise, spécialisée dans le e-commerce, est en pleine expansion au Burkina Faso. Nous recherchons un Directeur Commercial dynamique et expérimenté pour renforcer notre équipe et développer notre présence sur le marché.

Missions principales :

· Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise.

· Développer le portefeuille clients et identifier de nouvelles opportunités de marché.

· Superviser les activités de vente et de marketing.

· Négocier avec les partenaires commerciaux et assurer le suivi des contrats.

· Analyser les performances commerciales et proposer des plans d’action pour atteindre les objectifs.

· Coordonner l’équipe commerciale et assurer son développement professionnel.

Profil recherché :

· Titulaire d’un master en Commerce, Marketing ou Communication.

· Minimum 3 ans d’expérience dans la vente, le marketing ou la gestion commerciale.

· Excellente capacité de négociation et sens aigu de la relation client.

· Esprit d’initiative, leadership et capacité à travailler en équipe.

· Maîtrise des outils informatiques et des techniques de vente moderne.

Conditions :

· Poste en présentiel à Ouagadougou.

Début : 1er octobre 2025.

Rémunération : à discuter selon expérience et compétences.

Candidature : Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 25 septembre à l’adresse suivante : [email protected]

