Communiqué | Avis de recrutement : Directeur Commercial – Ouagadougou
Offre d’emploi : Directeur Commercial – Ouagadougou
Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso Date d’entrée en service : 1er octobre 2025
À propos de l’entreprise : Notre entreprise, spécialisée dans le e-commerce, est en pleine expansion au Burkina Faso. Nous recherchons un Directeur Commercial dynamique et expérimenté pour renforcer notre équipe et développer notre présence sur le marché.
Missions principales :
· Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise.
· Développer le portefeuille clients et identifier de nouvelles opportunités de marché.
· Superviser les activités de vente et de marketing.
· Négocier avec les partenaires commerciaux et assurer le suivi des contrats.
· Analyser les performances commerciales et proposer des plans d’action pour atteindre les objectifs.
· Coordonner l’équipe commerciale et assurer son développement professionnel.
Profil recherché :
· Titulaire d’un master en Commerce, Marketing ou Communication.
· Minimum 3 ans d’expérience dans la vente, le marketing ou la gestion commerciale.
· Excellente capacité de négociation et sens aigu de la relation client.
· Esprit d’initiative, leadership et capacité à travailler en équipe.
· Maîtrise des outils informatiques et des techniques de vente moderne.
Conditions :
· Poste en présentiel à Ouagadougou.
Début : 1er octobre 2025.
Rémunération : à discuter selon expérience et compétences.
Candidature : Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 25 septembre à l’adresse suivante : [email protected]
