Communiqué | Avis de recrutement : Designer Multimédia – Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Offre d’emploi : Designer Multimédia – Ouagadougou

Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso

Type : Travail à temps plein

Début : 1er octobre 2025.

À propos de l’entreprise :

Nous sommes une entreprise innovante dans le e-commerce au Burkina Faso. Nous recherchons un Designer Multimédia talentueux et créatif pour renforcer notre équipe de communication et marketing.

Missions principales :

• Créer des visuels attractifs pour le web, les réseaux sociaux et les supports marketing.

• Réaliser et monter des vidéos promotionnelles, institutionnelles et publicitaires.

• Concevoir des animations graphiques (motion design) pour les campagnes digitales.

• Collaborer avec l’équipe marketing pour traduire les concepts en contenus visuels percutants.

• Assurer la cohérence visuelle de l’entreprise sur tous les supports numériques et imprimés.

Profil recherché :

• Diplôme en graphisme, design multimédia, communication visuelle ou équivalent.

• Expérience pratique en graphisme, montage vidéo et animation digitale.

• Maîtrise des outils : Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro ou équivalents.

• Créatif, réactif et capable de travailler sur plusieurs projets simultanément.

• Bon sens de l’esthétique, de la couleur et de la composition visuelle.

Conditions :

• Poste en présentiel à Ouagadougou.

• Rémunération : à discuter selon expérience et compétences.

Candidature :

Merci d’envoyer votre CV accompagné de votre portfolio (images et vidéos) et d’une lettre de motivation avant le 25 septembre à l’adresse suivante : [email protected]

Offre d’emploi - Designer Multimédia - Ouagadougou