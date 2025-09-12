Communiqué | Avis de recrutement : Designer Multimédia – Ouagadougou
Offre d’emploi : Designer Multimédia – Ouagadougou
Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso
Type : Travail à temps plein
Début : 1er octobre 2025.
À propos de l’entreprise :
Nous sommes une entreprise innovante dans le e-commerce au Burkina Faso. Nous recherchons un Designer Multimédia talentueux et créatif pour renforcer notre équipe de communication et marketing.
Missions principales :
• Créer des visuels attractifs pour le web, les réseaux sociaux et les supports marketing.
• Réaliser et monter des vidéos promotionnelles, institutionnelles et publicitaires.
• Concevoir des animations graphiques (motion design) pour les campagnes digitales.
• Collaborer avec l’équipe marketing pour traduire les concepts en contenus visuels percutants.
• Assurer la cohérence visuelle de l’entreprise sur tous les supports numériques et imprimés.
Profil recherché :
• Diplôme en graphisme, design multimédia, communication visuelle ou équivalent.
• Expérience pratique en graphisme, montage vidéo et animation digitale.
• Maîtrise des outils : Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro ou équivalents.
• Créatif, réactif et capable de travailler sur plusieurs projets simultanément.
• Bon sens de l’esthétique, de la couleur et de la composition visuelle.
Conditions :
• Poste en présentiel à Ouagadougou.
• Rémunération : à discuter selon expérience et compétences.
Candidature :
Merci d’envoyer votre CV accompagné de votre portfolio (images et vidéos) et d’une lettre de motivation avant le 25 septembre à l’adresse suivante : [email protected]
