Burkina Faso : AG Ibrahim Mohamed pour l’industrialisation et la diversification minière

AG Ibrahim Mohamed a dédicacé le jeudi 11 septembre 2025 à Ouagadougou, son deuxième ouvrage intitulé « Burkina Faso, un ténor d’or ». Préfacé par le Pr Serge Théophile Balima, l’ouvrage de 345 pages se veut une réflexion approfondie sur la richesse aurifère et le potentiel minier du pays des Hommes intègres.

Après la parution en 2023 de « Les Pépites d’Essakane », AG Ibrahim Mohamed revient avec une œuvre, fruit d’une décennie d’expériences et d’observations dans le secteur minier.

L’auteur y explore les enjeux économiques, sociaux et stratégiques liés à l’or, tout en élargissant son analyse aux autres ressources minières.

Dans son mot de préface, le Pr Serge Théophile Balima a salué la rigueur scientifique de l’auteur et l’intérêt de son ouvrage pour le secteur minier du pays. « La première perspective qui ressort de cette réflexion est bien l’industrialisation dans le secteur minier, une stratégie de développement à même de garantir davantage la souveraineté de l’État », a-t-il révélé.

Selon lui, l’autre grande piste soulevée par l’auteur est la diversification. « L’auteur appelle à dépasser la monoculture de l’or pour valoriser d’autres minerais potentiels tels le calcaire, le phosphate, le nickel, le cobalt, le lithium, le vanadium, etc », a renchérit le préfacier Pr Serge Théophile Balima.

Pour AG Ibrahim Mohamed, deux raisons principales expliquent la rédaction de ce livre. Il s’agit, de son expérience d’une dizaine d’année dans le secteur minier et sa volonté de mettre en avant les compétences nationales dans le domaine de la géologie et des mines. « Le Burkina Faso compte énormément d’experts dans le secteur. C’est ce savoir-faire qui a permis au pays de figurer aujourd’hui dans le top 5 des producteurs d’or en Afrique », a-t-il indiqué.

L’auteur consacre également une partie de son ouvrage à l’orpaillage artisanal. Il estime à près de deux millions le nombre de personnes impliquées dans ce type d’exploitation, sans encadrement ni cadre légal clair.Il propose la mise en place d’un système d’accompagnement et de taxation. « Burkina Faso, un Ténor de l’Or » est disponible à la librairie Mercury au prix de 10 000 FCFA.