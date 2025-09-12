Initiative présidentielle Faso Mêbo : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ remet plus de 700 engins

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a remis, ce vendredi 12 septembre 2025, 764 engins au Coordonnateur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, au profit de 4 brigades.

Il s’agit des brigades des régions du Yaagda, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.

Ce matériel réceptionné par le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle FASO Mêbo, le Cdt Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, est composé entre autres de véhicules Pick up 4X4, de machines recycleuses, de bétonnières, de camions-grues, de camions-bennes, de camions citernes, de projecteurs mobiles et de niveleuses.

Lire aussi 👉🏿 Souveraineté alimentaire au Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré remet du matériel de plus de 104 milliards FCFA au secteur agrosylvopastoral

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso