Interpellé pour vol de numéraire au moyen des TIC !

Abdallah Siba Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
publicite
Dans le cadre de ses missions de répression des actes de cybercriminalité, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a procédé à l’interpellation d’un présumé auteur de multiples cas de vols de numéraires par le biais des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
A.A, un technicien agréé de Canal plus âgé de 24 ans, de nationalité étrangère a adopté une méthode frauduleuse pour arnaquer ses victimes. Il se présentait à elles en leur proposant d’installer et d’activer l’application MyCanal sur leur smartphone, moyennant la somme de 2500 FCFA. Une fois l’application installée et les fonctionnalités expliquées, A.A. demandait aux victimes de lui fournir le code de leur compte Mobile Money, sous prétexte de sécuriser l’application.

Lire aussi 👉 Lutte contre la cybercriminalité : Un faux vendeur de motos arrêté par la BCLCC

Profitant de leur confiance et de leur inattention, il utilisait ce code pour effectuer des transferts d’argent du compte de la victime vers un compte Mobile Money qu’il avait ouvert à son nom et qu’il utilisait exclusivement pour ces forfaits. Suite à plusieurs plaintes, la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC) a ouvert une enquête qui a permis d’interpeller le présumé auteur. Lors de son audition, A.A. a reconnu les faits.
À l’issue de l’enquête, il a été déféré devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I, où il devra répondre des actes qui lui sont reprochés. La BCLCC rappelle aux citoyens la nécessité de faire preuve de vigilance et de ne jamais communiquer leur code Mobile Money à un tiers, quel qu’en soit le motif.
Elle réaffirme son engagement à lutter contre toutes les formes de cybercriminalité afin de protéger les personnes et leurs biens dans l’espace numérique.
 
Source : BCLCC
❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Abdallah Siba Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Abdallah Siba

Abdallah Siba

Articles similaires

Initiative présidentielle Faso Mêbo : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ remet plus de 700 engins

il y a 1 heure

Sécurité alimentaire à Ouagadougou : Des journalistes et responsables d’arrondissement formés par Mani Tese sur le projet « Nourrir la ville »

il y a 2 heures

Burkina Faso : Un nouveau rapport pour protéger le patrimoine biologique

il y a 2 heures

Promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso : Le Réseau ROEHI-BF lance un programme triennal

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page