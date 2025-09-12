Interpellé pour vol de numéraire au moyen des TIC !

publicite

Dans le cadre de ses missions de répression des actes de cybercriminalité, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a procédé à l’interpellation d’un présumé auteur de multiples cas de vols de numéraires par le biais des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

A.A, un technicien agréé de Canal plus âgé de 24 ans, de nationalité étrangère a adopté une méthode frauduleuse pour arnaquer ses victimes. Il se présentait à elles en leur proposant d’installer et d’activer l’application MyCanal sur leur smartphone, moyennant la somme de 2500 FCFA. Une fois l’application installée et les fonctionnalités expliquées, A.A. demandait aux victimes de lui fournir le code de leur compte Mobile Money, sous prétexte de sécuriser l’application.

Profitant de leur confiance et de leur inattention, il utilisait ce code pour effectuer des transferts d’argent du compte de la victime vers un compte Mobile Money qu’il avait ouvert à son nom et qu’il utilisait exclusivement pour ces forfaits. Suite à plusieurs plaintes, la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC) a ouvert une enquête qui a permis d’interpeller le présumé auteur. Lors de son audition, A.A. a reconnu les faits.

À l’issue de l’enquête, il a été déféré devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I, où il devra répondre des actes qui lui sont reprochés. La BCLCC rappelle aux citoyens la nécessité de faire preuve de vigilance et de ne jamais communiquer leur code Mobile Money à un tiers, quel qu’en soit le motif.