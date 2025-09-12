Sécurité alimentaire à Ouagadougou : Des journalistes et responsables d’arrondissement formés par Mani Tese sur le projet « Nourrir la ville »

Des professionnels des médias et des représentants des arrondissements 3, 4, 5, 10 et 11 de la ville de Ouagadougou participent à une formation dans le cadre du projet « Nourrir la ville : l’agriculture urbaine et la promotion d’une alimentation saine et locale pour le développement d’un système agroalimentaire durable et inclusif ». Cet événement se tient les 11 et 12 septembre 2025 dans la capitale du Burkina Faso. Son objectif est de permettre à ces acteurs de mieux maîtriser les concepts, les pratiques et les enjeux de l’agroécologie dans le cadre de ce projet.

Le projet « Nourrir la ville : Agriculture urbaine et promotion d’une alimentation saine et locale pour le développement d’un système agroalimentaire durable et inclusif » est une initiative qui vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations de la capitale burkinabè. Il s’agit de soutenir l’agriculture urbaine durable et de promouvoir une alimentation saine, locale et nutritive.

Pamoussa Sawadogo, coordonnateur du projet pour l’ONG Mani Tese, a expliqué que le projet a touché plus d’un million de personnes dans les arrondissements 3, 4, 5, 10 et 11 de la ville de Ouagadougou en trois ans d’existence. Conçu par un groupe de consortiums, l’ONG Mani Tese, l’une des structures de ce consortium s’assure de l’augmentation quantitative et qualitative de la production agricole urbaine dans les secteurs des fruits, des légumes et des produits forestiers non ligneux (PFNL).

Dans le cadre de cette mission, le coordonnateur a souligné que Mani Tese a travaillé sur la réhabilitation et la valorisation de 15 hectares de périmètres maraîchers dans la Ceinture Verte de Ouagadougou (sites de Tampouy, Tanghin 1 et Tanghin 2). L’ONG a également créé 15 coopératives regroupant 750 maraîchers pour la gestion de la Ceinture Verte dans ces arrondissements.

Selon le représentant pays de l’ONG, Eugenio Attard l’idée de cet atelier est de faire savoir que des cultures agroécologiques, biologiques et saines pour la consommation de la population de Ouagadougou sont produites au niveau de la Ceinture Verte. Toujours selon le représentant pays, Mani Tese a mis en place trois points de vente agroécologiques à Ouagadougou.

Basés à Tampouy, Tanghin 1 et Tanghin 2, ces points de vente seront très prochainement ouverts aux restaurateurs, aux habitants et à toute personne intéressée à se procurer des légumes de saison frais, produits localement sans intrants chimiques, comme l’a précisé le représentant.

Il a conclu en ajoutant que « ces trois périmètres maraîchers agroécologiques sont en cours de certification, renforçant ainsi leur engagement en faveur d’une production durable et respectueuse de la santé et de l’environnement ».

Il est important de rappeler que cette ONG est présente au Burkina Faso depuis la fin des années 80. Elle participe au projet « Nourrir la ville » pour contribuer à la sécurité alimentaire dans le pays. En dehors de ce projet, elle intervient également dans d’autres projets hors de la ville de Ouagadougou. De plus, pour l’octroi des terres d’exploitation, le coordonnateur a souligné qu’un quota de 10 % pour les PDI (Personnes déplacées internes) et de 60 % pour les femmes est exigé sur tous les sites.

Le projet est coordonné par un consortium d’ONG italiennes composé de la Fondation ACRA (leader) et Mani Tese Onlus, en partenariat avec d’autres organisations italiennes (Gnucoop Soc Coop, ITAL Watinoma, Etifor Srl) et des organisations locales (Municipalité de Ouagadougou, Associazione Watinoma et Ké de Burkinabé).

